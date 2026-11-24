位於芝加哥的福特汽車生產線。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 為解決軍用無人機短缺，美國國防部正與通用、福特等車廠洽談，盼借重汽車業產線與供應鏈提升軍備產量，但合作仍未定案。

《華爾街日報》24日引述知情人士消息報導，為緩解無人作戰裝備短缺問題，國防部 正與通用汽車（GM ）、福特汽車（Ford）等車廠洽談，尋求其協助大規模生產軍用無人機 。

報導指出，美軍方希望借重汽車產業龐大的組裝線，以提升關鍵彈藥和裝備的產量。美國防部領導層意識到，許多美國無人機公司規模小，且缺乏經驗與產能，無法滿足國防部未來幾年數百萬架無人機的採購需求；國防部近幾個月一直在爭取利用汽車製造商成熟的供應鏈，提升從飛彈到戰術卡車等各類武器的產量。

報導還稱，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）已於今年秋季成立一個作戰司令部來統籌無人機製造作業，整合各軍種的無人機生產與研發工作。

報導引述知情人士說法指出，美國防部官員已與福特汽車、加拿大汽車零組件大廠麥格納國際（Magna International）等企業負責人會面，但目前尚未達成任何協議。參與談判的相關人士表示，車廠高層對該提議的反應不一。

報導說，對於美國汽車製造業巨頭及其供應商而言，加入美國軍工供應鏈「前景充滿風險」。車廠面臨利潤率偏低，以及與武器生產掛鉤恐損害企業商譽等問題；自期中選舉以來，美國民主黨對國防部官員及其與企業達成協議的審查日益嚴格，與政府簽訂合約的潛在政治風險也隨之增加。