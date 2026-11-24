美國房市多年以來的趨勢在過去幾年發生逆轉：新建房屋的售價比二手成屋便宜。圖為新建房屋示意圖（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國買家因新建屋價格較低而搶進市場，德州屋主卻因新房多處龜裂引發關注，凸顯部分建商品質爭議與消費風險。

CNN 23日報導，33歲的布蕾特·艾布希爾(Brette Abshier)為自己年僅20多歲就實現買房夢想感到自豪，以優惠價格在德州 奧斯汀(Austin)買到新家。2019年，她以44萬元買有三個臥室的新建房子，但去年客廳地磚出現一道裂痕，後來縫隙迅速擴大，幾個月前延伸到貫穿整棟房子，甚至從地基外部就能看到裂縫，牆壁、天花板及外牆灰泥紛紛龜裂，釘子凸出。她把家裡的狀況拍下之後分享到社群媒體 TikTok，其中一支影片突破120萬瀏覽次數。

報導指出，美國房市多年以來的趨勢在過去幾年發生逆轉：新建房屋的售價比二手成屋便宜。房價 創歷史新高、貸款成本居高不下的情況下，許多精打細算的買家受到新建房屋優惠價格吸引。

隨著新造建築在土壤逐漸沉降，混凝土地基出現裂縫屬於常見現象，艾布希爾房屋建商萊納公司(Lennar)曾說，她的房子地基狀況仍在誤差容許範圍之內。她在9月發布的一支TikTok影片中說：「今天早上建商來檢查房子，跟我說這道從房子一側延伸到另一側的裂縫是完全正常的。」

艾布希爾分享的多支影片顯示，房子內外都有裂縫，外牆灰泥有水平裂痕。隨著裂縫逐漸擴大，她用奇異筆(Sharpie)在牆壁、地板做記號以追蹤變化。她說，每天查看都會發現狀況變糟，無論如何都要整修。萊納9月在另一次檢查發現地基裂縫超出容許誤差範圍後，同意進行修繕。

CNN報導，為了增加吸引力，全國規模最大的幾家建商推出越來越多房屋面積更小、價格更低廉的戶型，並為買房消費者提供過戶費用補貼、房貸利息補貼等優惠。

不過，某些建商則面臨施工品質低劣的指控。法律專家指出，針對大型建商的訴訟案件正在增加，像艾布希爾在社群媒體引起瘋傳的發布，則凸顯了購買新建房屋可能遭遇的煩惱。

萊納公司發表聲明說，對建造房屋品質負責。公司發言人說，每棟全新的萊納房屋都享有1-2-10有限保固，也就是1年施工保固，2年系統設備保固、房屋結構10年保固。

報導指出，過去十年間，越來越多新建住宅興建於土地價格相對便宜的地區，例如佛羅里達州、德州、亞利桑納州。目前在佛州與阿拉巴馬州工作的房屋檢查員(home inspector)范沃斯特(Jordan Van Voorst)說，前幾年從科羅拉多州搬到美國南部後，在新建房屋當中標記的品質問題，遠超過以前任職的房地產市場。