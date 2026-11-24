國稅局(IRS)。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： SpaceX前佛州員工馬龍被IRS追討猶他州DoorDash收入稅款，才驚覺可能遭身分盜竊；她申訴多年未解，欠稅與罰息已增至1萬9000元。

2023年，當時在佛羅里達州SpaceX工作的艾莉絲·馬龍(Alyse Marron)收到一封國稅局(IRS )通知函，信中告知她2021年在猶他州 工作收入有1萬多元欠稅未繳。不曾到過猶州的她認為收到詐騙信件而不以為意，後來向國稅局提出申訴，幾年下來問題未能解決，欠稅衍生的罰款與利息一路增加到1萬9000元。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，現已離開SpaceX的馬龍表示，整起事件應該與身分竊盜(identity theft)有關。

根據司法部2021年公布報告，全國大約有2400萬起身分竊盜案件。

馬龍對佛州 地方電視台WFTV 9表示，2023年接到國稅局通知函，信中指稱她2021年曾在猶他州擔任DoorDash外送員，賺取收入當中有1萬4000元欠稅未繳。她表示，從沒去過猶州，也不曾為DoorDash工作，「我最接近猶他州的一次，是幾年前曾在華盛頓州上班」。

馬龍最初以為收到的是詐騙信件，結果發現真的被國稅局追稅。提出申訴迄今三年來，欠稅罰款與利息已增加到1萬9000元。

她說，2021年時是SpaceX佛州員工，在布瑞瓦德郡(Brevard County)買了房子，根本不可能到2000哩外的猶州兼差。她表示，與DoorDash接洽之後，到現在DoorDash都沒有提供能讓她證明清白的文件。DoorDash並未回應「金錢智慧」網站採訪。

DoorDash網站公告則寫道，疑似身分盜竊的舉報經過核實之後，相關帳戶將遭停用。DoorDash指出，如果民眾收到錯誤的1099稅表，應該聯繫DoorDash客戶部門，並請專業稅務人員處理案件。

WFTV 9報導，國稅局後來指派一名納稅人維權專員(tax advocate)調查馬龍案件。

國稅局獨立機構納稅人辯護服務處(National Taxpayer Advocate)在最新報告中說，國稅局處理身分竊盜案件耗時冗長令人無法接受，通常拖延長達兩年。