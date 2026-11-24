白襪隊原計畫在華埠商圈以北的美鐵維修場現址興建新球場，圖為新球場設計示意圖。(AECOM提供)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦鐵路管理局撤回對美鐵橋港維修場遷建的補助並禁止售地，因新增基礎設施成本過高，計畫告吹，也連帶衝擊白襪隊新球場構想。

聯邦鐵路管理局(FRA)宣布撤回對美國國鐵(Amtrak)在芝加哥 橋港區(Bridgeport)興建新維修場的全部補助資金，並禁止美鐵出售目前位於14街的鐵路場站用地。這項重大轉折不僅使美鐵維修場遷建計畫受阻，也打亂芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)投資人伊什比亞(Justin Ishbia)在南環區(South Loop)興建新球場的構想。

據鐵路專業媒體Trains.com率先報導，聯邦鐵路管理局局長芬克(David Fink)發表聲明指出，美鐵與開發商Canal Edge LLC進一步完成盡職調查後，發現多項先前未充分估算的基礎設施成本，使維修場遷建計畫在財務上難以負擔。

芬克表示，一項獨立的設施全生命周期成本分析顯示，為確保新址17座高架道路及橋梁的結構穩定，未來50年累計將額外支出約4億元，且這筆費用不在原定聯邦補助涵蓋範圍內。

此外，美鐵重新評估營運需求後，決定保留A5鐵路主線路段，放棄出售相關土地所得，導致原先承諾的非聯邦配套資金出現缺口。

芬克指出，雖然早期評估指該路段並非必要設施，但後續營運分析及盡職調查發現，若要將14街維修場遷往Canal街新址，還須增加多項必要工程，預計至少需要額外投入7億元。

維修場遷建受阻，也可能影響芝加哥鐵路樞紐改善計畫(Chicago Hub Improvement Program，簡稱CHIP)。美鐵原希望透過興建新維修設施，加速芝加哥鐵路系統現代化，提升整個中西部地區的客運鐵路服務。

對白襪隊而言，由於美鐵14街場站用地已無法出售，伊什比亞在南環區興建新球場的計畫也須重新評估。

美鐵維修場遷建計畫喊停，也意味著原擬在橋港區興建大型維修設施的方案胎死腹中，讓連日來反對該計畫的華埠及橋港區居民鬆了一口氣。此前，當地居民及民選官員多次表達對新維修場可能帶來的噪音、空氣汙染及交通壅塞等問題的疑慮，並要求聯邦政府進行更完整的環境影響評估。如今聯邦撤回補助，對持續反對遷建計畫的社區而言，無疑是一項好消息。

外界關注白襪隊是否可能重新考慮大型開發案「The 78」所在地。不過，芝加哥第三區區長道威爾(Pat Dowell)此前已明確表示，該地只適合容納一座職業運動球場，而非兩座。當地居民已對芝加哥火焰足球隊新球場McDonald's Park可能造成的交通壅塞表達疑慮。

隨著美鐵橋港區維修場遷建計畫受阻，白襪隊現有球場周邊的大面積停車場用地，也可能再度成為開發選項。

橋港區聚居許多華人居民，多次對美鐵擬將維修站遷入社區表達強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)