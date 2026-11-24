輝達創辦人黃仁勳在川普對董事會施壓之後，回任執行長。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 評論指出，川普以監管與施壓模糊企業與國家界線，讓輝達近似受政府贊助的企業；黃仁勳回任雖利多股市，卻難消除對對中政策與AI前景的疑慮。

華爾街日報首席經濟評論員葉偉平(Greg Ip)24日撰文指出，企業董事會與國家權力的界線在川普總統執政底下變得模糊，晶片巨頭輝達 (Nvidia，另稱英偉達)一直是典型實例，如今輝達創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)在川普對董事會施壓之後回歸執行長，這條界線幾乎完全消失，現在輝達實際上成了一家受到政府贊助的企業，如同房利美(Fannie Mae)及房地美(Freddie Mac)一樣，使命與管理皆由聯邦政府主導。

評論指出，黃仁勳回歸工作崗位都是川普之賜，整起事件凸顯了川普如何利用聯邦政府的龐大影響力，無論透過監管還是執法，來逼迫企業就範。就在去年，川普因為英特爾(Intel)與中國關係而要求開除執行長，後來英特爾向聯邦政府讓出10%股權，才讓川普態度軟化。

輝達擁有的法律護盾，效期僅限於川普願意且有能力提供庇護的時間。黃仁勳與輝達依然面臨多項調查，曾任拜登政府顧問的國際金融律師哈瑞爾(Peter Harrell)說，司法部或許在未來政府任內仍可能起訴輝達，輝達最好現在就跟司法部達成和解，或者川普現在就為輝達特赦。

葉偉平指出，整起事件可以歸納出幾個核心重點：

國家資本主義(state capitalism.)依然盛行

黃仁勳曾親自向川普遊說，希望能向中國銷售晶片。川普表示同意，條件是從晶片銷售當中抽成。輝達把自身利益跟川普緊密綁定，成為美國走向國家資本主義的典型代表，卻也為後來發生的醜聞埋下伏筆。

對中鷹派遭遇挫折

輝達事件讓川普政府內部的對中鷹派與鴿派明顯分歧，國務卿魯比歐(Marco Rubio)及財政部長貝森特(Scott Bessent)為首的鷹派希望剝奪中國獲取美國最尖端技術的機會，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等鴿派人士則希望盡可能從中國市場榨取利潤。鷹派趁著黃仁勳下台期間推出更嚴格的晶片出口管制，黃仁勳回歸對鷹派來說無疑是一大挫折。

鷹派沒有徹底失敗

國會氛圍已經轉變，柯頓(Tom Cotton)、甘迺迪(John Kennedy)等對中鷹派的共和黨參議員，對盧特尼克及黃仁勳提出批判。明年1月新一屆國會上台後，民主黨國會議員將對矽谷與川普之間的關係展開全面調查。兩黨國會議員都支持在國防預算撥款法案裡，納入更嚴格的出口管制條例。

市場才是最終的仲裁者

黃仁勳對川普之所以重要不僅因為在人工智慧(AI)領域的地位，更要緊的是對股市的影響力。黃仁勳回歸消息傳出，股市23日開盤強勁反彈，川普接受CNBC訪問時說：「投資人應該會很高興。」

AI仍然籠罩陰影

黃仁勳回歸無法消除外界對AI投資能否得以可長可久的疑慮。