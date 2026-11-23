AI摘要 文章摘要整理： 川普要求暫停愛阿華州軍工廠疊氮化鉛引爆計畫，法院與環團爭議中，軍方計畫改在25日於最佳天候下進行受控爆破。

川普 總統23日推翻陸軍的決定，下令軍方暫停愛阿華州 陸軍彈藥廠引爆近五噸疊氮化鉛(lead azide)炸藥的計畫，直到法院與該州候任州長桑德(Rob Sand)批准為止。

川普23日說：「若桑德或法院不同意，我們將別無選擇，只能不進行這些危險材料的控制性清除，並被迫追究新州長對這項不幸的長期處境所造成的任何死亡或破壞負責。」

有線電視新聞網(CNN)報導，這項原定20日執行、控制引爆68桶劣化疊氮化鉛炸藥的計畫，遭遇當地居民和環保團體的強烈反對。

美國聯邦第八巡迴上訴法院在環團提告後，19日凍結陸軍的環境許可證，暫時阻止這項引爆行動。

聯邦政府在21日晚間提交給法院的文件中指出，陸軍計畫依聯邦環保法規中的彈藥與爆裂物緊急豁免條款，在未經許可的情況下照常執行。

川普發言後數小時，聯邦第八巡迴上訴法院駁回環保團體的請求，清除法律障礙。法官在意見中寫道：「採取安全措施的受控爆炸，比不受控制的爆炸更能降低造成不可挽回損害的風險。」

暴露在鉛環境中可能造成嚴重的健康問題，包括損害腦部和神經系統，對兒童危害尤大。

陸軍表示，這批存放超過20年的疊氮化鉛已在容器內重新結晶，晶體一旦破裂便可能自爆，低溫下更容易發生。

司法部原本表示，陸軍將在24日前採取行動，但陸軍隨後在社群平台X發文表示，引爆作業將於25日進行，「以便在最佳天候條件下進行，並確保所有減災措施部署到位」，但未公布確切引爆時間點。

聯邦政府承認，儘管採取控制爆破，仍會釋放鉛塵，但主張這是將釋放量降到最低的唯一方式。

軍方初步推測，塵雲可能飄越密西西比河，抵達伊利諾州西北角；環保署則指出，目前沒有已知安全的鉛暴露水準。

桑德23日在X平台發文寫道，政府「應該根據幾個月前聘請來負責這項工作、並在密德城(Middletown)實地考察數周的人員所掌握的資料，據以做出決策」，並要求政府盡快向公眾公開簡報內容。