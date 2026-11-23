電影「蝙蝠俠大顯神威」（Batman Returns）中的蝙蝠車。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 1992年電影《蝙蝠俠大顯神威》的蝙蝠車在洛杉磯拍賣，最高出價325萬元仍因未達底價而流拍，未能突破紀錄。

1992年電影「蝙蝠俠大顯神威」(Batman Returns)拍攝時使用的其中一輛蝙蝠車，23日在洛杉磯 近郊嘉甸那(Gardena)進行拍賣 ，競標價達325萬元後便停滯，最終未達賣家可接受的底價而流拍。

美聯社報導，朱利安拍賣行(Julien's Auctions)原先預估這輛客製蝙蝠車會在500萬元至700萬元之間成交，並希望打破2013年創下的蝙蝠車拍賣紀錄；當年亞當韋斯特(Adam West)在1960年代電視影集中駕駛的蝙蝠車，含手續費以460萬元成交。

朱利安在官網說明中指出，這輛被稱為「一號英雄車」的蝙蝠車長度不到20呎，有兩片向後延伸的尾鰭，出現在電影多數行車場景中，是「蝙蝠俠大顯神威」片中三輛客製蝙蝠車之一。

這輛車曾在加州 托斯汀(Tustin)的馬可尼汽車博物館(Marconi Automotive Museum)展出，仍保有原廠烤漆、雪佛蘭(Chevrolet)V8引擎，以及遙控火焰排氣系統。

拍賣公司表示，這輛車不能上路，影片殺青後，引擎與變速箱也只做過「有限次數」的測試。

買家必須遵守與負責DC漫畫(DC Comics)智慧財產權的華納兄弟消費品公司(Warner Bros. Consumer Products Inc.)簽訂的協議，例如在特殊活動展出須經批准，對外展示時車輛「必須保持靜止」。

雪城大學(Syracuse University)電視與流行文化講座教授湯普森(Robert Thompson)表示，「超級英雄系列已衍生出太多版本，我認為可能稀釋」紀念品的獨特性。不過，蝙蝠車能喊到325萬元，凸顯這類收藏品依然極具價值。」

湯普森說：「考量蝙蝠俠、導演提姆波頓(Tim Burton)的蝙蝠俠，以及全球僅存三輛等複雜因素，他們定出的價格，顯然超出競標者願意支付的金額。」