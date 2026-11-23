輝達（Nvidia）執行長黃仁勳回歸首日，受到員工熱烈歡迎。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重返輝達執行長首日受到員工熱烈追捧，現場氣氛宛如巨星登場，但他的回歸也伴隨婚外情、間諜指控與出口爭議。

據紐約郵報報導，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 回歸首日，受到員工熱烈歡迎。社群媒體周一（23日）流傳的影片顯示，黃仁勳重返公司位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的總部時，員工報以雷鳴般的掌聲，還有人激動的高喊他的名字，場面相當熱烈。

黃仁勳是在川普總統介入後，戲劇性地重返執行長職位。影片中，他被大批員工簇擁，眾人紛紛向他表達支持與讚賞。

「謝謝大家再給我一次機會。第二次擔任執行長，我會做得更好。」黃仁勳將手放在胸口說道。值得注意的是，這次他並未穿上標誌性的皮衣。

當員工紛紛拿起手機記錄這一幕時，現場有人大喊，「我們愛你，黃仁勳！」另一名員工則高喊，「我們開工吧！」

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黃仁勳回歸的消息也帶動輝達股價大漲，推升華爾街行情，並獲得其他科技業領袖肯定。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發文表示，「這個錯誤已經獲得糾正。」

不過，這項人事決定並非沒有爭議。來自兩黨的政治人物都對此表達疑慮，要求黃仁勳就他承認的婚外情，以及涉嫌與中國間諜有關的指控作出說明；此外，晶片出口至中國所涉及的法律問題，也受到關注。

然而，至少在周一當天，這些爭議似乎暫時被拋在腦後。對這家由黃仁勳30多年前共同創立的企業而言，員工當下顯然更在意他的回歸。

黃仁勳過去也曾因嚴厲的管理風格而受到批評，甚至被指控霸凌員工。媒體報導指出，他曾對一名員工說，其母親當初應該把他墮掉；也曾威脅另一名員工，要把對方的頭扯下來，還說要「朝你的大腦撒尿」。

盡管過去曾有這些爭議，現場員工仍熱情不減，大批人齊聲高喊，「黃仁勳！黃仁勳！黃仁勳！」