第一夫人梅蘭妮亞23日在白宮北門廊接收白宮聖誕樹，並向農場主人查普曼（Chapman）家族致意。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國退伍軍人貨運司機詹森將白宮官方聖誕樹送抵白宮，梅蘭妮亞親自迎接，現場充滿節慶氣氛，並帶出對服役軍人的敬意。

美國陸軍退伍軍人、聯邦快遞 （FedEx）貨運司機詹森（Chuck Jensen）23日將白宮 官方聖誕樹送抵白宮時，笑得合不攏嘴。

詹森從威斯康辛州恩德沃（Endeavor）長途跋涉超過850英里（約1370公里），將這棵高達18英尺（約5.5公尺）的聖誕樹運抵首都華府，由第一夫人梅蘭妮亞 （Melania Trump）親自迎接。

來自鹽湖城、在聯邦快遞服務逾36年的詹森在記者會上表示：「身為退伍軍人，又能親手運送這棵『金星樹』，對我來說意義非凡。」金星樹專門用來紀念殉職或作戰失蹤的軍人，過去也曾出現在白宮的聖誕布置中。

他補充說，自己的父親與兄弟都曾從軍，因此「能夠代表軍人，尤其是那些目前仍在海外服役、可能無法回家共度感恩節或聖誕節的官兵」，令他倍感榮幸。詹森說：「我只希望他們一切平安、佳節愉快，也期盼他們早日歸來。」

儀式當天，白宮北側每扇窗戶都已掛上繫著紅色蝴蝶結的聖誕花圈，一輛綠色馬車載著聖誕樹緩緩駛抵北草坪。梅蘭妮亞在美國海軍陸戰隊「總統專屬」銅管樂隊演奏《哦聖誕樹》（O Christmas Tree）的樂聲中步出白宮迎接這份節慶大禮，並與詹森、另一名聯邦快遞代表，以及培育這棵樹的「寂靜之夜常青樹」（Silent Night Evergreens）農場家族親切寒暄。

經營該農場的查普曼（Chapman）家族，今年9月贏得美國全國聖誕樹協會主辦的全國大賽，白宮隨後選中農場內這棵白冷杉（concolor fir）；該農場過去在1998年、2003年及2017年也曾獲選供應白宮聖誕樹。當天查普曼一家大小都出席了這場溫馨的抵達儀式。

媒體也在現場詢問梅蘭妮亞，她所參與的烏克蘭與俄羅斯和平談判進展如何。她簡短回應「我們正在努力」，但未正面回答是否會親自造訪烏克蘭；隨後她在步離車道前向記者道別：「佳節愉快，聖誕快樂。」

根據白宮歷史協會（White House Historical Association）記載，白宮的聖誕慶祝傳統始於1800年，當時美國總統約翰．亞當斯（John Adams）與第一夫人阿比蓋爾．亞當斯（Abigail Adams）在白宮為4歲孫女舉辦了一場聖誕派對。

第一夫人梅蘭妮亞23日在白宮北車道迎接來自威斯康辛州的官方聖誕樹。美聯社