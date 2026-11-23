輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳在婚外情爭議後重返輝達，董事會恢復其領導職務，他也感謝各界支持並將X帳號簡介改回創辦人暨執行長。

黃仁勳 今天戲劇性重返輝達 ，他透過公司聲明表示，迫不及待重返工作崗位，感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴，最重要是感謝家人的愛與支持。復職後，他已將X帳號簡介重新改回輝達創辦人暨執行長。

輝達公司（NVIDIA）稍早宣布即日起恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務。

黃仁勳因遭媒體披露涉及多起婚外情，包括與一名疑似中國間諜 的女子有染而於12日辭去執行長等職務，震驚各界。他曾在17日表達願意回鍋，而董事會於同一天表示無意讓他復職。

他也一度將社群媒體X平台帳號個人簡介改成輝達創辦人，目前已改回輝達創辦人暨執行長。

黃仁勳離職期間，多位業界領袖包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、超微（AMD）執行長蘇姿丰、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、優步（Uber）共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）都公開力挺。

另外，超過1萬名自稱輝達現任員工參與連署，呼籲讓黃仁勳復職。部分輝達股東及投資人甚至公開施壓，要求董事會思考其決定。

黃仁勳今天透過公司聲明說，由衷感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴給予的支持；最重要的是，「我要感謝家人的愛與支持，迫不及待想要重返工作崗位」。

黃仁勳表示，對於能夠重返輝達，在新一波工業革命揭開序幕之際，領導全球最具影響力的科技公司之一，他深感榮幸。他說自己將以最謙卑的態度重新許下承諾來承擔這項責任。

黃仁勳並感謝輝達董事會在整個過程中審慎評估，對他展現信任，尤其感謝瓊斯（Harvey C. Jones）擔任董事會主席期間的領導，以及代理執行長柯蕾絲（Colette Kress）和公司高階主管團隊在這段時間帶領輝達持續前進。

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