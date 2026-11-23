美國國會山莊。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 輝達讓黃仁勳復職後，引發民主黨與部分共和黨議員強烈質疑，要求調查川普政府介入、出口管制是否遭規避，以及輝達是否向中國輸出敏感晶片。

晶片大廠輝達 （Nvidia）23日（周一）宣布讓黃仁勳 （Jensen Huang）復職重任執行長後，民主黨 籍國會議員隨即呼籲對輝達展開進一步調查。

華盛頓太陽報(the Washington Sun)報導，馬里蘭州民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）在社群平台X發文痛批：「這就是暗箱操作體制的模樣。川普買賣輝達股票，輝達捐了2500萬美元蓋他的宴會廳，現在川普就讓黃仁勳重新受聘。」

黃仁勳本月稍早因爆出與被指為中國間諜的黃樂（Alice Huang）發生婚外情而離職，黃樂此前領導的一家公司涉嫌規避美國出口管制；此外，據傳黃仁勳還與另外兩名輝達員工有婚外情。

川普周一接受財經媒體CNBC電話連線訪問時表示，他一直與輝達董事會「直接和間接」保持溝通，並稱自己對此事「立場非常堅定」。川普說，董事會希望就「國家安全威脅問題獲得保證，而我們給了他們保證」，同時也對黃樂是間諜的說法大潑冷水。新聞網站Semafor報導，川普數小時前曾親自致電輝達董事會會議，極力遊說讓黃仁勳回歸。

處於美國人工智慧（AI）建設核心地位的輝達，在宣布黃仁勳復職的新聞稿中坦承，公司收到了「來自美國政府高層的意見」。目前已復職的黃仁勳預計將於12月1日出席眾議院情報與外交事務等多個委員會的閉門訪談，並於12月3日在參議院銀行委員會公開作證。

民主黨要求官員宣誓作證：需要更多交代

面對周一的最新發展，民主黨人表示需要更多交代。新澤西州民主黨籍聯邦參議員金安迪（Andy Kim）要求黃仁勳、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）以及財政部長貝森特（Scott Bessent）「在參議院銀行委員會宣誓作證」。

金安迪在X上寫道：「如果川普政府打算宣稱讓黃仁勳復職不會構成國安威脅，那麼他們就應該到參議院進行機密簡報，說明理由，並解釋為何容許我們的出口管制遭到規避。」

紐約州民主黨籍聯邦參議員、參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）也在X上承諾：「民主黨將動用全部權力，調查川普政府、黃仁勳、其他輝達高層，以及任何為了經濟利益而出賣我國國家安全者的不法行為。」舒默同時承諾將在「兩黨合作基礎上」推動政策，「阻止我們最強大的技術流向中國軍方及其他對手」。

眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）表示，應將出口管制納入《國防授權法》（National Defense Authorization Act）。他在聲明中說：「我們絕不容許川普政府為了個人經濟利益而出賣美國的國家安全。」

美國此前已實施出口限制並堵塞漏洞，以防中國取得更精密的處理器，但輝達此次風波仍引發國會議員質疑中國是否已取得該公司的尖端晶片。

麻州民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）呼應同黨議員的呼籲，要求通過兩黨共同支持的出口管制法案，以確保「輝達不會透過遊說扼殺該立法，進而將我們的國家安全置於險境」。華倫批評輝達董事會讓黃仁勳回鍋的決定「魯莽」，並稱該公司「仍欠國會一個交代」。她在X上寫道：「川普政府也必須向國會解釋，究竟提供了什麼『意見』，以及是由美國政府中哪些高層官員出面支持他復職。」

共和黨同樣要求交代 質疑對中晶片出口立場

部分共和黨人同樣要求黃仁勳與輝達給出解釋，呼籲實施強而有力的出口管制，並對該公司的全球貿易活動加強監督。

眾議院外交事務委員會主席、佛州共和黨籍聯邦眾議員馬斯特（Brian Mast）在X發布的影片中表示，對先進AI晶片實施出口管制一直是他的「首要任務」。他坦言自己與黃仁勳意見不合「已有一段時間，因為他從根本上並不反對將這些最先進的AI晶片賣給中國」。

馬斯特主張，美國絕不能向中國出售任何先進晶片，因為中國可能利用這項技術「大幅強化」軍事力量，並憑藉更頂尖的運算能力駭入大量美國機構。馬斯特直言：「這正是黃仁勳一直不認同的觀點，我認為這是出於蓄意無知才會發生的情況。」

其他共和黨人也表示需要更多資訊，以了解輝達是如何做出這項決定的。猶他州共和黨籍聯邦參議員匡希恆（John Curtis，另譯柯蒂斯）在X上寫道：「我有一些疑問。我們政府裡是誰介入了？他們告訴了董事會什麼？董事會又是基於什麼依據得出沒有風險的結論？」