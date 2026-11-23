輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達在與黃仁勳多次討論後恢復其職務，同時強調獨立調查、國安審查與法規遵循改革仍會持續推進。

輝達 今天恢復黃仁勳 全部職務。黃仁勳表示將以最謙卑態度及堅定承諾承擔責任，已迫不及待要重返工作崗位。董事會重申，委員會的調查將持續進行，直到得出最終結論。黃仁勳承諾配合相關調查工作。

黃仁勳12日辭去輝達（NVIDIA ）總裁、執行長及董事會董事職務，今天全數恢復。

黃仁勳先前因遭媒體披露涉及多起婚外情，包括與一名疑似中國間諜的女子有染而辭去職務。董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）17日並對外表示無意恢復黃仁勳職務。

輝達今天聲明全文如下：

輝達董事會在與黃仁勳進行「一系列討論及會議」後，一致投票通過恢復其職務。董事會表示，經過相關溝通，已對黃仁勳的坦誠態度及領導輝達的能力感到滿意。

在做出這項決定的過程中，董事會也「徵詢了美國政府高層官員的意見」，並根據所獲得的資訊，確信黃仁勳復職不會構成任何國家安全風險。

輝達董事會主席瓊斯表示：「董事會認為，黃仁勳是領導輝達的適當人選，他的復職符合公司股東、員工、合作夥伴及客戶的最佳利益」。瓊斯說：「我們對黃仁勳充滿信心，期待他重返公司領導崗位後，繼續與他合作。我們也感謝柯蕾絲（Colette Kress）在持續履行輝達財務長職責的同時，出任代理執行長期間所展現的卓越領導與貢獻」。瓊斯將繼續擔任輝達董事會主席。

黃仁勳表示，「能夠重返輝達，在新一波工業革命揭開序幕之際，領導全球最具影響力的科技公司之一，我深感榮幸。」他說：「我將以最謙卑的態度及重新堅定的承諾，承擔這項責任。我要感謝輝達董事會在整個過程中審慎評估，並對我展現信任。尤其感謝瓊斯擔任董事會主席期間的領導，以及柯蕾絲和公司高階主管團隊在這段時間帶領輝達持續前進。」

黃仁勳表示：「我也由衷感謝員工、股東、業界領袖及全球合作夥伴給予的非凡支持。最重要的是，我感謝家人的愛與支持。我已迫不及待想要重返工作崗位。」

輝達指出，正如先前所宣布，鑑於近期媒體報導黃仁勳成為外國情報活動的目標，董事會已成立一個完全由獨立董事組成的特別委員會展開調查，並聘請獨立法律顧問協助調查。

董事會重申，委員會的調查將持續進行，直到得出最終結論。黃仁勳全力支持這項調查，並承諾配合相關調查工作。

此外，董事會近期也成立了「國家安全與出口管制事務的委員會」（National Security and Export Control Committee），成員全數由獨立董事組成，負責監督貿易法規遵循及國家安全相關風險。該委員會正聘請具有國家安全事務經驗的法律顧問，這些法律顧問也將進一步延攬具備國家安全專業知識的顧問提供協助。

輝達同時宣布，已開始物色人選，設立新的「企業合規長」（Chief Compliance Officer）職位，負責監督全公司的法規遵循工作，並直接向董事會提名暨公司治理委員會（Nominating and Corporate Governance Committee）報告。

輝達表示，公司將持續配合目前仍在進行的政府調查及相關查詢。