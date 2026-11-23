美國國家安全局（NSA）位於馬里蘭州米德堡的總部外，攝於2013年6月6日。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 國家安全局今年已傳出11名員工自殺，且多數發生在米德堡相關單位，促使國會關切機密環境下的心理壓力與支援不足問題。

紐約郵報報導，身為美國最高機密情報機構的國家安全局(National Security Agency)，今年以來已有11名員工自殺，引起國會議員對於情報人員面臨心理健康危機的關切。其中10起死亡事件涉及在美國網戰司令部(U.S. Cyber Command)與NSA總部服務的軍職、文官或包商，另一起案件則發生於NSA喬治亞州設施。

NSA總部位於馬里蘭州米德堡(Fort Meade)，建築物面積龐大而被喻為「拼圖宮」(The Puzzle Palace)。在米德堡總部服務的NSA人員負責執行旨在保護國家安全的外國訊號情報蒐集以及網路作戰任務。

民主黨維吉尼亞州 聯邦眾議員文德曼(Eugene Vindman)19日公布信函指出，由於NSA人員大多負責機密任務，無法跟缺乏安全許可的家人或醫療人員訴說內心壓力來源，如此處境導致陷入孤立，無法即時獲得需要的照護，最終恐將削弱戰備狀態、留任率與作戰效能。

彭博新聞報導，最近發生的兩起自殺事件是在今年9月通報，分別是一名21歲士兵與59歲文職人員，兩人姓名均未公布。

今年6月至7月的短短5周之內則發生5起自殺事件，其中6月22日自殺死亡的史托林斯(Kevin Bernard Stallings)是一名國安局裡從事數位作戰的空軍技術上士。根據驗屍報告，36歲的史托林斯死因是開槍自盡。

擔任網路效應作戰官的40歲馬里蘭州空軍國民兵上尉保羅森(Kevin Paulson)7月6日出門晨跑卻從高架橋跳下身亡。家屬對「巴爾的摩旗幟報」(Baltimore Banner)表示，保羅森經常待在戒備森嚴且沒有窗戶的「敏感情報隔離設施」(Sensitive Compartmented Information Facilities)裡，一天工作16小時。

眾議院軍事委員會轄下「網路、資訊技術與創新小組委員會」(Cyber, Information Technologies, and Innovation Subcommittee)跨黨派成員已申請撥款1000萬支持米德堡心理健康照護，並要求相關單位針對自殺事件提供說明。