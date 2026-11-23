輝達執行長黃仁勳。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： WSJ指出，黃仁勳回任輝達執行長雖出人意料，但是否受川普施壓、內閣官員改口、國會反彈及對中政策變化，仍有5大疑問待釐清。

華爾街日報華府 分社主任帕列塔(Damian Paletta)23日撰文指出，晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)恢復執行長原職令人意外，但華府仍有五大關鍵問題未解。

＊川普施壓？

帕列塔指出，川普總統與黃仁勳私交甚篤，過去一個多星期以來一直表示應讓黃仁勳重返職位。司法部長布蘭奇(Todd Blanche)、國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)都曾對最初媒體報導指稱黃仁勳外遇對象是中國女間諜的說法提出異議，並說間諜說詞並未獲得證實。

董事會宣布黃仁勳回歸有多少程度是獨立決定？川普曾說與輝達董事會高層有過直接與間接對話，這是否就是扭轉局勢的關鍵因素？

＊貝森特改口

財政部長貝森特(Scott Bessent)一周前曾說，輝達必須從外部尋找新任執行長，到了22日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時則改口表示，黃仁勳現在從技術層面看來已經屬於輝達公司的「外部人士」。貝森特暗示黃仁勳符合出任執行長的條件，但口風為何轉變？

＊國會看法如何？

帕列塔指出，兩黨國會議員先前已要求黃仁勳與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)交待輝達營運狀況以及先進晶片是否遭不當運往中國，川普是否介入黃仁勳回鍋可能引發國會更多質疑。黃仁勳與盧特尼克最快將於下周赴國會作證。

＊魯比歐態度如何？

向來自喻為內閣首長當中最強硬對中鷹派的國務卿魯比歐(Marco Rubio)，之前曾針對黃仁勳外遇風波表達高度憂慮。帕列塔指出，魯比歐在整起事件當中究竟站在什麼立場，備受矚目。

＊如何牽動中國政策？

川普第一任期對中國採取非常敵對的強硬路線，第二任期則寬容許多，不僅讚揚中國領導人習近平，還約束內閣裡的對中鷹派。

帕列塔指出，如果國會出現反彈聲浪，是否將導致美國政策轉向？還是川普正在展示美中關係在2026年以及未來的走向？

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