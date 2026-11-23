線上賭盤網站Polymarket對於今年期中選舉的國會席次押注，最後贏錢的只有極少數帳戶，大約1%的頂尖玩家賺走了絕大部分獎金。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，Polymarket期中選舉押注獎金高度集中於少數專業玩家，預測表現也未優於民調，因而引發選舉博弈社會價值與公平性的質疑。

路透報導，根據最新研究統計，線上賭盤網站Polymarket 對於今年期中選舉 的國會席次押注，最後贏錢的只有極少數帳戶，大約1%的頂尖玩家賺走了絕大部分獎金。估計顯示，Polymarket今年國會選舉押注總共獎金約2300萬元。

非營利調查研究組織「反貪腐 數據聯盟」(Anti-Corruption Data Collective)針對線上押注平台進行分析後發現，今年期中選舉線上押注最後贏錢的都是經驗老道的專業玩家，一般玩家則遭到收割，淪為犧牲品。

線上賭盤的支持人士經常表示，網路押注跟傳統選舉民調或預測模型不同，更能精準掌握群眾投票動向。

然而，研究報告發現，Polymarket與競爭對手Kalshi在預測勝選結果時，表現都跟主流預測模型差不多。

報告指出，網路賭盤犧牲一般玩家利益讓專業玩家獲利，預測選舉結果的表現並沒有比民調機構更好，引發選舉選舉博弈(election betting)是否具有任何社會價值的質疑。

報告結論寫道：「預測市場對選舉公正性構成不容忽視的實質風險，同時又將財務回報集中於極少數人手中。」

Polymarket今年國會選舉押注總共獎金約2300萬元，「反貪腐數據聯盟」發現，約占所有玩家1%、僅僅819個錢包便囊括91%獎金，其中許多錢包屬於自動化程式交易或由專業交易員控制，排名最前端0.1%的大約82個錢包，賺走將近一半獎金。

同一段時間裡，在Polymarket平台參與期中選舉結果勝負下注的其他99%錢包，合計虧損1500萬元。

「反貪腐數據聯盟」在報告結論指出，從預測市場當中幾乎完全得不到任何現有高品質預測模型還沒掌握的獨家資訊。