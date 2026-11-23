美國有線電視新聞網（CNN）發現1個複雜的假公司網絡，疑似是中國間諜為刺探美國情報所建立，以工作機會誘騙美國現任及卸任公務員洩露政府機密，這項操作比原本已知更廣泛。示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： CNN發現疑似中國間諜透過大量假公司與徵才網站，接觸美國現任及卸任公務員等人，企圖誘使其洩漏敏感資訊，FBI雖已查封部分網域，但整體網絡可能更龐大。

美國有線電視新聞網（CNN）發現1個複雜的假公司網絡，疑似是中國間諜 為刺探美國情報所建立，以工作機會誘騙美國現任及卸任公務員洩露政府機密，這項操作比原本已知更廣泛。

報導指出，這起疑似中國發動的行動，是利用LinkedIn等常見的徵才網站接觸到可能的誘騙對象。美國聯邦調查局（FBI ）今年6月關閉了13個與假顧問公司有關的網站，讓外界得以一窺這起惡意的徵才騙局。

不過，華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）高級分析師賴瑟（Max Lesser）早在去年11月已揭露100多個可疑網址，其中許多與遭到FBI關閉的網站有相似特徵，他表示這個龐大網絡具有中國刺探情報行動的標誌。

賴瑟另再發現2個網站，與遭FBI查封的網站共用一些網路基礎設施或有其他關聯。CNN分析所有這些網站的軟體程式碼，比對其他可疑的徵才廣告，並訪問12名曾接獲類似公司接洽的人士，另外還找到數個網站，風格和內容均與遭FBI關閉的網站相仿。

CNN因此發現，在美國川普（Donald Trump）政府裁撤數千名聯邦雇員後，想取得美國敏感資訊的人士能夠鎖定的對象大增。數名美國前官員透露，這些聯邦雇員離職時，未獲得充分的防範情報刺探指引與保護，使他們成為北京眼中可能有價值的資源，形成華府的弱點。

CNN還指出，這項情報計謀除了針對美國公務員，也鎖定記者、貿易顧問及其他可能掌握對美國敵手而言有價值資訊的人士。

專家警告，美國當局迄今僅瓦解這套騙局的一小部分。賴瑟表示，FBI已關閉的13個網域只是冰山一角，儘管他揭露的可疑網站有不少已在近幾個月內下線，但美國政府有必要加快查封速度。