位於華埠永活街的超群餅家，22日清晨遭歹徒打破玻璃店門闖入盜竊。(超群餅家提供)

AI摘要 文章摘要整理： 芝加哥華埠22日凌晨發生連環商家竊案，至少4家店遭砸窗闖入，歹徒竊走現金與收銀機並造成損失，警方正追查涉案車輛與嫌犯。

芝加哥華埠 22日凌晨發生連環商家竊盜案，位於永活街(Wentworth Avenue)的超群餅家、家鄉印象餐廳、大旺超市等至少4家商店接連遭歹徒砸破玻璃闖入，竊走現金及收銀機，造成數千元財物損失及店面毀損。監視器拍下嫌犯駕駛黑色休旅車沿街犯案的過程，警方目前正調閱影像追查，尚未有人落網。

這起連環竊案發生於22日清晨，警方無線電通報顯示，警員接獲南永活街2200號街區發生商家竊盜案的報案，涉案者至少2人，駕駛一輛車牌不明的黑色吉普(Jeep)休旅車。

家鄉印象餐廳(Central East Asian Cuisine)是最早遭殃的商家之一。店主表示，歹徒在清晨5時前砸破餐廳窗戶，闖入後從收銀機拿走約1000元現金，隨後轉往附近其他商店犯案。

店主表示，當時接到朋友電話，才得知餐廳窗戶遭人砸破，店內現金也被偷走。突如其來的損失讓他感到無奈，更擔心華埠商圈的治安問題。

另一段監視器畫面顯示，一輛黑色休旅車停在大旺超市附近，2名男子下車後迅速砸破商店玻璃，闖入店內，隨後搬走整台收銀機並駕車離去。

超市業者表示，這起竊案造成數千元損失。22日上午，店家一面清理滿地碎玻璃，一面以木板封住遭破壞的窗戶，儘管受到竊案影響，仍繼續營業。

位於22街與永活街交會處附近的超群餅家也未能倖免。監視器拍下疑似同一批嫌犯駕駛休旅車抵達，砸破玻璃後闖入店內的過程。警方在接獲通報後數分鐘內趕抵現場，但嫌犯已逃離。至於餅店是否有財物遭竊，目前尚不清楚。

連續多家商店在短時間內遭竊，令華埠業者感到憂心。商家表示，面對接連發生的破壞及竊盜事件，商家除了自行加強防範，也希望警方增加在華埠的巡邏與執法力度，讓社區更加安全。

芝加哥警方目前正檢視受害商家的監視錄影畫面，追查涉案車輛及嫌犯身分。截至22日，尚無人因這起連環竊案遭到逮捕。

芝加哥警局提醒，隨著感恩節、聖誕節及新年假期接近，歲末購物人潮增加，商家及一般民眾都應提高防竊警覺。商家應避免在店內留存大量現金，並確認監視攝影機、警報系統及門窗鎖具正常運作；民眾外出購物時，應留意隨身皮包、手機及錢包，避免將購物袋、貴重物品留在車內顯眼處，停車時也應確認車門上鎖。

住宅方面，出門前應檢查門窗，避免將包裹長時間留在門口，若計畫假期外出旅行，可請信任的親友協助留意住家及收取郵件。無論商家或住戶，若發現可疑人物或車輛徘徊，應避免自行接近或與嫌犯衝突，並及時向警方通報，以降低遭竊風險。

位於華埠永活街的超群餅家，22日清晨遭歹徒打破玻璃店門闖入盜竊。(超群餅家提供)