華盛頓州長佛格森(左)。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： ICE在西雅圖－塔科馬機場空橋逮捕2名簽證逾期旅客，未事先通知航空公司與州府，遭華盛頓州長與工會痛批失控。

美國華盛頓州長佛格森（Bob Ferguson）與當地工會，21日譴責美國移民暨海關執法局（ICE ）未事先通知，即在西雅圖 機場空橋逮捕2名旅客。佛格森表示，ICE已經徹底失控。

路透報導、這起涉及ICE幹員執法的事件，發生在今天上午8時左右，地點在西雅圖－塔科馬（Seattle-Tacoma）機場，當時旅客正登上一架飛往洛杉磯的阿拉斯加航空（Alaska Airlines）班機。

ICE在聲明中說，執法人員展開行動，逮捕簽證 逾期滯留的孟多薩（Ricardo Larrondo Mendoza）；ICE另在社群媒體表示，梅西亞（Sofia Hernandez Mejia）亦因簽證逾期被捕，她向執法人員潑灑熱咖啡，將被控襲擊聯邦探員。

民主黨籍州長佛格森今天在記者會表示：「ICE已徹底失控，今天我們又有更多證據。」

佛格森說，事件影片在新聞媒體與社群流傳，內容「駭人」且「心生恐懼」。他表示已告訴阿拉斯加航空「必須呼籲ICE離開我們的機場」。

佛格森表示，他也會向從西雅圖機場起飛的其它航空公司提出同樣要求。

阿拉斯加航空對這項聯邦行動表示「關切」。它在聲明中表示：「阿拉斯加航空並未事先收到執法行動通知，我們正努力了解事件發生相關狀況。」

擔任美國勞工聯合會產業工會聯合會（AFL-CIO）華盛頓州勞工委員會主席的席姆斯（April Sims）表示，ICE這次逮捕就像「砸窗搶劫」，在空運敏感時期製造恐懼與混亂。

席姆斯在工會聲明中說：「就在我國剛經歷大規模空中交通中斷、航班停飛數日後，聯邦探員選擇在極繁忙的機場，於一年極繁忙的旅行週執行這項行動。」這個工會包括代表機場空服與地勤人員的地方分會。

阿拉斯加航空表示，事件發生後不久，許多旅客已改搭其他航班，原定班機則於上午11時左右起飛。