喬州亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克森國際機場的旅客，在達美航空行李服務櫃台前排隊。(路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 達美航空載重平衡系統故障引發大規模延誤，亞特蘭大樞紐一度停飛，達美改採人工計算後逐步恢復，FAA也提前解除相關限制。

達美航空 22日上午計算載重平衡的系統故障，飛往亞特蘭大 的達美航班一度停飛。據航班追蹤網站FlightAware，截至上午11時，全美已有591班達美航班延誤。聯邦航空總署(FAA)在美東時間上午11時28分提前解除限制，但達美到截稿時尚未宣布系統恢復。

FlightAware顯示，截至上午11時30分，亞特蘭大機場當天已有735班延誤、8班取消。不過這些數字涵蓋該機場所有航班，並非都已證實是這次故障造成。

系統出包 改靠人工計算

達美表示，問題出在計算離場航班載重與平衡的自動化系統。該公司聲明說：「達美團隊今天上午正採用人工替代作法，在持續設法恢復自動化的同時，安全讓航班起飛。」並稱正與航管單位合作，避免亞特蘭大樞紐的登機門和停機坪壅塞。

FAA則表示，達美仍在處理該系統，這次延誤與FAA的航管系統無關。

3500航班延誤？其實是分鐘

亞特蘭大WSB電視台22日上午引述FAA告示報導，這次地面停飛預計將造成逾3500班航班延誤。不過FAA最初的地面停飛告示原文列的是「總延誤、最長延誤、平均延誤」三項數字，分別為3574、70、44。後兩項明顯以分鐘計，3574應是預估的總延誤分鐘數，而不是延誤班次。

根據FAA告示，應達美要求，達美的區域子公司飛往哈茲菲爾德-傑克森國際機場的航班，自上午7時46分起地面停飛，原訂停到上午9時。8時32分改為地面延誤，平均延誤57分鐘。地面延誤原訂到下午12時59分，FAA提前在11時28分取消，告示寫道「航空公司要求的目標已達成」。

亞特蘭大地方電視台Atlanta News First報導，達美旅客在網上回報，大紐約地區的紐瓦克、拉瓜地亞等多座機場也出現延誤，但個別機場的延誤未逐一獲官方證實與此事有關。紐瓦克和拉瓜地亞22日上午都因霧導致能見度低，實施過地面停飛。