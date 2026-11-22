曼哈頓老店Ess-a-Bagel在日前於皇后區花旗球場（Citi Field）舉行的2026年紐約貝果節（New York BagelFest）上，奪下最佳貝果大獎。 （截圖自Ess-a-Bagel官網）

AI摘要 文章摘要整理： 曼哈頓老店Ess-a-Bagel在2026年紐約貝果節奪下最佳貝果，並拿下最佳紐約式貝果，為開業50周年寫下重要里程碑。

紐約再度成為最佳貝果的故鄉。「旅遊與休閒」（Travel + Leisure）報導，曼哈頓 老店Ess-a-Bagel在日前於皇后區 花旗球場（Citi Field）舉行的2026年紐約貝果節（New York BagelFest）上，奪下最佳貝果大獎，把去年的冠軍、達拉斯的「星艦貝果」（Starship Bagel）擠下，屈居亞軍。

Ess-a-Bagel過去曾在貝果節的其他獎項得獎，但這是首度在盲測的最佳貝果評選中摘金。世界新聞網 去年報導，紐約業者在去年貝果節表現平庸，除了紐約本地專設的獎項，未能在任何獎項奪冠，今年算是扳回一城。

貝果節創辦人希爾弗曼（Sam Silverman）在聲明中說：「世界各地的貝果師傅不斷挑戰風味、發酵與創意的極限，但紐約人仍可以很有信心地說，這裡在未來一年仍是最佳貝果的故鄉，至少目前是。」

這項榮譽，來得正是時候。Ess-a-Bagel今年開業滿50周年，第一家店由佛蘿倫絲與吉恩威爾朋（Florence and Gene Wilpon），以及佛蘿倫絲的弟弟亞倫文澤伯格（Aaron Wenzelberg），在曼哈頓格拉梅西公園（Gramercy Park）一帶開張。這個奧地利烘焙世家如今在曼哈頓有4家分店，另在布碌崙（布魯克林）的Time Out Market與紐華克自由國際機場（EWR）A航廈各有一家。Ess-a-Bagel也同時拿下最佳紐約式貝果。

店主貝芙莉威爾朋（Beverly Wilpon）說：「我很震驚。我們知道自己是好貝果，在紐約開業50年，這是很了不起的成就，對吧？」

屈居亞軍的星艦貝果雖然位於德州，創辦人卻有紐約淵源。這家店由出生在布碌崙的薩洛蒙（Oren Salomon）創立，今年也在紐約式貝果組拿下第二，並以「芝加哥風格鮭魚熱狗」奪得最佳三明治：罌粟籽貝果麵包夾著捲起的Acme諾瓦燻鮭魚，再配上芝加哥熱狗的配料。據世界新聞網去年報導，星艦貝果2023年首度在貝果節奪冠，去年再度拿下最佳貝果與最佳表演獎，並入圍詹姆斯比爾德基金會大獎（James Beard Foundation Awards）提名。

其他得獎者中，加州爾灣（Irvine）的Rise Bagels，一口氣拿下最受食客歡迎獎、紐約市以外最佳獎，以及最佳新星獎，最後一項專為第一家店開張未滿兩年的貝果店設立。

貝果是紐約的象徵，但起源其實可追溯到波蘭。據烹飪教育學院（Institute of Culinary Education）說明，貝果據信是在13至17世紀間發明；世界新聞網先前報導，貝果由東歐猶太移民帶到紐約，之後落地生根。前總統蔡英文也曾在受訪時表示，曼哈頓的貝果是她對紐約印象最深刻的記憶之一。

貝果節也設有國際獎項，前3名來自不同地方：印度海德拉巴（Hyderabad）的Bagel Brigade奪金，貝爾法斯特（Belfast）的Bodega Bagels獲銀，西班牙馬德里的SISI Bagel拿下銅。蒙特婁名店St-Viateur Bagel，則是蒙特婁式貝果組的唯一得獎者。

希爾弗曼2019年在布碌崙布希維克（Bushwick）創辦貝果節，當時只是貝果愛好者的小型聚會，如今已發展成國際盛會。今年春天，他首度推出西岸版貝果節（BagelFest West），有15家來自西雅圖到科羅拉多州的貝果店參加。Rise Bagels在西岸版奪得首屆西部最佳，西雅圖的Hey Bagel拿下最佳貝果，並在周日的紐約貝果節上贏得最佳酸種貝果。

在「麵包迷獎」（Breadhead Awards）的最佳貝果、紐約式、酸種與蒙特婁式等組別，評審團以盲測方式，品嘗未切片的原味貝果，從風味、口感、外觀與香氣評分。

儘管拿下大獎，Ess-a-Bagel仍自認是一家社區小店。威爾朋說：「能成為社區的一分子很好，能在紐約市當一家小店也很好。」