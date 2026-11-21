普林斯頓大學華裔博士生謝翌遭ICE拘留，原因是移民身分不明。(取自布朗士科學高中官網/Ellen Dubin)

AI摘要 文章摘要整理： 美國DHS稱普林斯頓中國博士生謝翌逾期居留遭ICE拘留，但其律師指她合法入境且持有工作許可，法院已暫禁移送並待進一步審理。

美國國土安全部(DHS)20日晚間首度說明拘留普林斯頓大學中國博士生 謝翌(Eva Yi Xie)的原因，指她2016年以臨時身分入境美國後逾期居留，且從未取得有效的在美就學授權。DHS表示，謝翌將繼續由移民暨海關執法局(ICE )拘留，等待遣返 程序。

根據「新聞周刊」(Newsweek)報導，DHS在20日晚間提供的聲明中表示，ICE於19日在華府雷根國家機場(Ronald Reagan National Airport)展開針對性執法行動，逮捕謝翌，並稱她是「來自中國的非法移民」。

DHS指出，謝翌於2016年3月16日獲准臨時入境美國，規定必須在同年9月15日前離境，但她未依規定離開。DHS稱，正在審理中的移民申請不會自動賦予合法移民身分，並主張謝翌從未持有有效的在美就學許可。

DHS在聲明中批評拜登政府過去允許無合法移民身分者搭乘美國國內航班的政策，表示川普政府已扭轉相關作法，未來不再容許非法居留者搭乘國內航班，除非是為了自行遣返。

DHS並提及，政府向符合條件、自願離境的移民提供免費機票及3000元補助，並提到謝翌將獲得正當法律程序，但在遣返程序進行期間仍由ICE拘留。

謝翌目前是普林斯頓大學神經科學研究所三年級博士生，19日參加完華府神經科學學會年會、準備搭機返回學校時遭ICE拘留。她的研究團隊表示，謝翌當天曾透過內部通訊軟體Slack向同事求助，隨後失去聯繫。

不過，謝翌的律師多伊爾(Kerry Doyle)對國土安全部的說法提出異議。她指出，謝翌2016年未成年時隨家人合法入境美國，家人在抵美1年內提出庇護申請，目前案件仍在審理，移民法庭預定2028年初開庭。謝翌持有有效工作許可，且沒有犯罪紀錄。

律師質疑，ICE在沒有逮捕令、沒有證據顯示謝翌可能逃逸的情況下將她拘留，是否合法。律師團隊已於20日向維吉尼亞州東區聯邦地方法院提出人身保護令申請，要求法院審查拘留的合法性。

聯邦地方法官特倫加(Anthony J. Trenga)20日隨即下令，禁止ICE在法院另有命令前，將謝翌移出維吉尼亞州東區司法管轄範圍，並要求政府最遲於11月25日下午5時前回應，說明本案與先前類似移民拘留案件有無重大法律或事實差異。若政府提出反對意見，還須提交謝翌的移民、拘留及遣返程序紀錄。

這項命令暫時限制ICE移送謝翌，但不代表法院已裁定拘留違法或下令釋放。謝翌能否獲釋，仍有待後續司法審理。