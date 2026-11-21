聯邦調查局。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國農業部與FBI接連傳出遭駭，外界關注近期多起網安事件是否互有關聯，幕後黑手身分目前仍未查明。

美國媒體20日報導，美國農業部 （USDA）和聯邦調查局（FBI ）遭駭客 入侵。近期美國重要機構接連發生網路安全事件，引發外界關注。

這2起駭客入侵事件分別由美國國家廣播公司新聞網（NBC News）及美國有線電視新聞網（CNN）披露，目前尚不清楚兩案是否有關聯，也不清楚幕後黑手身分。

近幾周來，美國各地發生大規模網路安全事件，擾亂無數用戶的旅行、通訊和電子商務，甚至影響國家安全局（NSA）的一個最高機密網路。

美國總統川普（Donald Trump）試圖安撫民眾，呼籲大家「放輕鬆」；官員則表示，這些網路安全事件與犯罪活動無關。

NBC News昨天引述2名前農業部官員的說法報導，農業部告知員工，一個用來協助向農民撥款的系統遭到網路攻擊。他們說，駭客可能利用這套付款系統作為後門（backdoor），進一步入侵並存取更為敏感的資料。

CNN昨天也報導，聯邦調查局（FBI）9月以來2度遭駭，並引述2名聽取調查簡報人士的說法，FBI正在調查國家犯罪資訊中心（NCIC）疑似遭駭客入侵一事。

NCIC是FBI旗下的全國性犯罪資訊資料庫，串連聯邦、州及地方執法機關，用於共享通緝令、背景查核等資訊。