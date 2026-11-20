AI摘要 文章摘要整理： 聯邦上訴法院暫停愛阿華州軍工廠引爆約5噸疊氮化鉛的計畫，因環團質疑EPA緊急許可與爆破風險，案件將待法院進一步審理。

聯邦上訴法院19日下令暫緩陸軍在愛阿華州 陸軍彈藥廠引爆約五噸不穩定炸彈原料的計畫，原定20日爆破的計畫如今無限期擱置。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，第八巡迴上訴法院在環保團體提告後隔日，批准暫停爆破的緊急動議。

愛阿華環境委員會(Iowa Environmental Council)與愛阿華山岳協會(Sierra Club Iowa Chapter)質疑環境保護署(EPA)核發緊急許可的效力，指居民準備與採取安全措施的時間極短，且環保署據以認定此為最佳方案的證據並未公開，外界無從檢驗。

法院勒令暫緩環保署的許可，直到法院就緊急暫緩動議作出裁決為止。

爆破計畫原定20日中午執行，但因暫緩令未設日期，延宕將持續到整起案件審理並判決為止。

位於愛阿華州密德城(Middletown)的彈藥廠儲存了68桶疊氮化鉛(lead azide)，總量約五噸。

密德城是個人口約360人的小社區，位於芝加哥西方約四小時車程之處。

美聯社報導，陸軍支援司令部(Army Sustainment Command)公共事務專員巴拉帝(Justine Barati)表示，桶子存放超過20年，浸泡在乙醇與水中維持穩定，今年例行檢查發現部分液體蒸發。

環保署指出，疊氮化鉛在儲存期間劣化、重新結晶，對摩擦與衝擊愈來愈敏感。

環團在訴訟文件中指出，軍方讓炸藥存放逾20年、放任其劣化，直到認為在有人居住的地區附近引爆才是唯一安全的處置方式。

原告形容，儲存管理失誤已演變成影響至少兩州居民的公共衛生事件。

原告團體批評，當局在原定爆破日不到七天前才公布計畫，居民缺乏時間了解風險與表達意見，且未充分考慮危險性較低的替代方案。

代理陸軍部長泰爾(Adam Telle)表示，軍方評估後認為最安全的處置方式是「控制爆破」，但爆破將產生含鉛毒性顆粒的塵雲；軍方初步推測，塵雲可能向北飄越愛阿華州東部、密西西比河，甚至抵達伊利諾州西北角，沿線有數千居民，也有地下水、河水與農場。

訴訟文件指出，汙染範圍可能延伸至彈藥廠北方約100哩處，鉛塵沉降後可能長年殘留在庭院、菜園與兒童遊樂區。

環保署資料顯示，鉛對人體與動物皆有害，兒童特別容易受影響，且目前沒有已知安全的鉛暴露水準。