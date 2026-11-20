法院裁定 暫停愛阿華州軍工廠引爆疊氮化鉛炸藥的計畫
聯邦上訴法院暫停愛阿華州軍工廠引爆約5噸疊氮化鉛的計畫，因環團質疑EPA緊急許可與爆破風險，案件將待法院進一步審理。
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聯邦上訴法院暫停愛阿華州軍工廠引爆約5噸疊氮化鉛的計畫，因環團質疑EPA緊急許可與爆破風險，案件將待法院進一步審理。
聯邦上訴法院19日下令暫緩陸軍在愛阿華州陸軍彈藥廠引爆約五噸不穩定炸彈原料的計畫，原定20日爆破的計畫如今無限期擱置。
哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，第八巡迴上訴法院在環保團體提告後隔日，批准暫停爆破的緊急動議。
愛阿華環境委員會(Iowa Environmental Council)與愛阿華山岳協會(Sierra Club Iowa Chapter)質疑環境保護署(EPA)核發緊急許可的效力，指居民準備與採取安全措施的時間極短，且環保署據以認定此為最佳方案的證據並未公開，外界無從檢驗。
法院勒令暫緩環保署的許可，直到法院就緊急暫緩動議作出裁決為止。
爆破計畫原定20日中午執行，但因暫緩令未設日期，延宕將持續到整起案件審理並判決為止。
位於愛阿華州密德城(Middletown)的彈藥廠儲存了68桶疊氮化鉛(lead azide)，總量約五噸。
密德城是個人口約360人的小社區，位於芝加哥西方約四小時車程之處。
美聯社報導，陸軍支援司令部(Army Sustainment Command)公共事務專員巴拉帝(Justine Barati)表示，桶子存放超過20年，浸泡在乙醇與水中維持穩定，今年例行檢查發現部分液體蒸發。
環保署指出，疊氮化鉛在儲存期間劣化、重新結晶，對摩擦與衝擊愈來愈敏感。
環團在訴訟文件中指出，軍方讓炸藥存放逾20年、放任其劣化，直到認為在有人居住的地區附近引爆才是唯一安全的處置方式。
原告形容，儲存管理失誤已演變成影響至少兩州居民的公共衛生事件。
原告團體批評，當局在原定爆破日不到七天前才公布計畫，居民缺乏時間了解風險與表達意見，且未充分考慮危險性較低的替代方案。
代理陸軍部長泰爾(Adam Telle)表示，軍方評估後認為最安全的處置方式是「控制爆破」，但爆破將產生含鉛毒性顆粒的塵雲；軍方初步推測，塵雲可能向北飄越愛阿華州東部、密西西比河，甚至抵達伊利諾州西北角，沿線有數千居民，也有地下水、河水與農場。
訴訟文件指出，汙染範圍可能延伸至彈藥廠北方約100哩處，鉛塵沉降後可能長年殘留在庭院、菜園與兒童遊樂區。
環保署資料顯示，鉛對人體與動物皆有害，兒童特別容易受影響，且目前沒有已知安全的鉛暴露水準。
第8巡迴上訴法院因環保團體提告後，批准緊急暫緩動議，先暫停EPA核發的許可與原定爆破行動，直到法院就相關請求作出裁決為止。 原告認為當局公布計畫時間過晚，居民來不及準備，也質疑EPA認定爆破為最佳方案的證據未公開，且未充分評估危險性較低的替代處置方式。 軍方估計控制爆破會產生含鉛毒性顆粒，塵雲可能跨越愛阿華州東部至伊利諾州西北角，沉降後恐長期殘留在庭院、菜園與兒童遊樂區。
精華 FAQ
第8巡迴上訴法院因環保團體提告後，批准緊急暫緩動議，先暫停EPA核發的許可與原定爆破行動，直到法院就相關請求作出裁決為止。
原告認為當局公布計畫時間過晚，居民來不及準備，也質疑EPA認定爆破為最佳方案的證據未公開，且未充分評估危險性較低的替代處置方式。
軍方估計控制爆破會產生含鉛毒性顆粒，塵雲可能跨越愛阿華州東部至伊利諾州西北角，沉降後恐長期殘留在庭院、菜園與兒童遊樂區。
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