AI摘要 文章摘要整理： 拜耳就Roundup致癌訴訟獲法院核准72.5億元和解，將分21年支付，盼解決6.5萬起索賠，但仍有部分案件未涵蓋。

德國 化工巨頭拜耳(Bayer)生產的除草劑 Roundup 深陷致癌訴訟多年，密蘇里州 法官正式批准高達72.5億元的和解協議，有望解決困擾該公司近十年、多達6.5萬起的索賠訴訟。

美聯社報導，拜耳在美國各州及聯邦法院面對6.5萬起索償案，原告聲稱在家中或工作場所使用 Roundup 後罹患癌症 ，指控這家化工巨擘從未向公眾警告可能致癌，纏訟近十年最終今年2月達成和解協議。

密蘇里州聖路易巡迴法院法官波耶(Timothy Boyer) 20 日在批准這個協議時，駁回反對者有關賠償金額過低的說法。

判決指出，個人平均所獲賠償金額「公平且適當」，而總賠償金額則是「集體訴訟和解史上金額最高的案件之一」。法官同時警告，若再拖延，受害者(包括癌症末期病患)將面臨「難以確定的年數」才能得到賠償。

這個和解方案協議裡，有 6 億元是律師費用，若然繼續反對，對裁決仍可提出上訴。

但法官指出，若和解協議遭駁回，拜耳恐將面臨申請破產保護的風險，到時要獲索償更是遙遙無期。

拜耳執行長安德森(Bill Anderson)發聲明表示，這項經法院核准的和解方案，是該公司策略的「關鍵里程碑」，旨在減輕「Roundup」除草劑相關訴訟所帶來的風險。

根據和解協議，拜耳將在 21 年內，每年向一個專門基金撥款，總金額最高達 72.5 億元，每人獲賠的金額將有所不同。若是在工業、農業或草坪維護工作，曾長期接觸 Roundup，且在 60 歲之前被診斷出罹患相關癌症病例，平均可獲 16.5 萬元賠償；若確診時已年滿 78 歲或以上，獲償金額將大幅減少，平均僅為 1 萬元。

不少原告認為，儘管賠償過低，但總優於什麼都沒有。目前大多數原告均接受這個協議，代表律師在聲明中說，期待盡快把賠償金送到所有Roundup受害者手裡。反對一方的律師尚未作出回應。

值得注意的是，這個和解協議並未涵蓋所有案件。聯邦法院仍約有200件訴訟待審，但拜耳表示它擁有強而有力的辯護理由。