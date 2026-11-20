除草劑致癌官司 法院批准拜耳72.5 億元和解案
拜耳就Roundup致癌訴訟獲法院核准72.5億元和解，將分21年支付，盼解決6.5萬起索賠，但仍有部分案件未涵蓋。
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拜耳就Roundup致癌訴訟獲法院核准72.5億元和解，將分21年支付，盼解決6.5萬起索賠，但仍有部分案件未涵蓋。
德國化工巨頭拜耳(Bayer)生產的除草劑 Roundup 深陷致癌訴訟多年，密蘇里州法官正式批准高達72.5億元的和解協議，有望解決困擾該公司近十年、多達6.5萬起的索賠訴訟。
美聯社報導，拜耳在美國各州及聯邦法院面對6.5萬起索償案，原告聲稱在家中或工作場所使用 Roundup 後罹患癌症，指控這家化工巨擘從未向公眾警告可能致癌，纏訟近十年最終今年2月達成和解協議。
密蘇里州聖路易巡迴法院法官波耶(Timothy Boyer) 20 日在批准這個協議時，駁回反對者有關賠償金額過低的說法。
判決指出，個人平均所獲賠償金額「公平且適當」，而總賠償金額則是「集體訴訟和解史上金額最高的案件之一」。法官同時警告，若再拖延，受害者(包括癌症末期病患)將面臨「難以確定的年數」才能得到賠償。
這個和解方案協議裡，有 6 億元是律師費用，若然繼續反對，對裁決仍可提出上訴。
但法官指出，若和解協議遭駁回，拜耳恐將面臨申請破產保護的風險，到時要獲索償更是遙遙無期。
拜耳執行長安德森(Bill Anderson)發聲明表示，這項經法院核准的和解方案，是該公司策略的「關鍵里程碑」，旨在減輕「Roundup」除草劑相關訴訟所帶來的風險。
根據和解協議，拜耳將在 21 年內，每年向一個專門基金撥款，總金額最高達 72.5 億元，每人獲賠的金額將有所不同。若是在工業、農業或草坪維護工作，曾長期接觸 Roundup，且在 60 歲之前被診斷出罹患相關癌症病例，平均可獲 16.5 萬元賠償；若確診時已年滿 78 歲或以上，獲償金額將大幅減少，平均僅為 1 萬元。
不少原告認為，儘管賠償過低，但總優於什麼都沒有。目前大多數原告均接受這個協議，代表律師在聲明中說，期待盡快把賠償金送到所有Roundup受害者手裡。反對一方的律師尚未作出回應。
值得注意的是，這個和解協議並未涵蓋所有案件。聯邦法院仍約有200件訴訟待審，但拜耳表示它擁有強而有力的辯護理由。
法官認為賠償金額對個別原告而言公平且適當，且總額屬集體訴訟和解史上最高之一；若再拖延，受害者可能還要等上難以確定的年數才能拿到賠償。 和解主要處理美國各州與聯邦法院約6.5萬起索賠，拜耳將在21年內每年撥款至專門基金，總額最高72.5億元，並依接觸情況與年齡區分賠償。 沒有，這份協議未涵蓋全部案件；聯邦法院仍約有200件訴訟待審。不過拜耳表示仍有強而有力的辯護理由，且此和解可大幅降低整體法律風險。
精華 FAQ
法官認為賠償金額對個別原告而言公平且適當，且總額屬集體訴訟和解史上最高之一；若再拖延，受害者可能還要等上難以確定的年數才能拿到賠償。
和解主要處理美國各州與聯邦法院約6.5萬起索賠，拜耳將在21年內每年撥款至專門基金，總額最高72.5億元，並依接觸情況與年齡區分賠償。
沒有，這份協議未涵蓋全部案件；聯邦法院仍約有200件訴訟待審。不過拜耳表示仍有強而有力的辯護理由，且此和解可大幅降低整體法律風險。
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