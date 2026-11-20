川普愛吃麥當勞遭嫌棄？梅蘭妮護夫：沒外界說得那麼糟
梅蘭妮受訪時替川普的飲食習慣辯護，指他偶爾吃麥當勞很正常，外界對其速食偏好的負面印象多半來自媒體揣測。
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梅蘭妮受訪時替川普的飲食習慣辯護，指他偶爾吃麥當勞很正常，外界對其速食偏好的負面印象多半來自媒體揣測。
據紐約郵報報導，川普總統（Donald Trump）以熱愛速食和垃圾食物聞名，但第一夫人梅蘭妮（Melania Trump）20日（周五）替丈夫的飲食習慣緩頰，強調他的飲食「沒有外界說得那麼糟」，偶爾吃麥當勞也很正常。
梅蘭妮接受福斯商業新聞網（Fox Business Network）主持人瓦尼（Stuart Varney）約15分鐘的專訪時表示，外界對川普飲食習慣的負面印象，主要來自媒體的揣測。
「但他的飲食其實不錯。他當然偶爾也會吃麥當勞，尤其出門旅行時，有時候吃麥當勞確實方便得多。」梅蘭妮說。
她接著表示，「我想很多人都喜歡麥當勞，希望他們的菜單上也能提供一些健康的食物。」
瓦尼問梅蘭妮是否也喜歡到麥當勞用餐，她回答，「我確實喜歡，但我不常吃麥當勞…偶爾吃一次，味道還是很不錯的。」
川普向來是速食愛好者。去年4月，他曾在白宮橢圓形辦公室訂購麥當勞外送，藉此宣傳他提出的「小費免稅」政策。
當時，一名DoorDash外送員將兩大袋起司漢堡和薯條送到白宮，川普最後還拿出一張100美元鈔票，給了外送員一筆小費。
梅蘭妮在訪問中再次強調，外界對川普飲食習慣的看法並不準確。她說，「媒體總是做出這些揣測和報導。」
2024年總統大選期間，川普還曾親自前往賓州一個關鍵搖擺選區，到麥當勞體驗得來速工作，並親手為顧客提供店內招牌薯條。
她強調川普的飲食沒有外界說得那麼糟，認為媒體常以揣測放大負面印象，實際上他偶爾吃麥當勞只是很正常的選擇。 她指出川普出門旅行時，麥當勞通常更方便取得，也能快速解決用餐需求，因此偶爾選擇速食並不奇怪。 報導提到他曾在白宮訂購麥當勞外送，還親自到賓州麥當勞體驗得來速工作，並為顧客親手送上薯條，藉此宣傳政策與展現親民形象。
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她強調川普的飲食沒有外界說得那麼糟，認為媒體常以揣測放大負面印象，實際上他偶爾吃麥當勞只是很正常的選擇。
她指出川普出門旅行時，麥當勞通常更方便取得，也能快速解決用餐需求，因此偶爾選擇速食並不奇怪。
報導提到他曾在白宮訂購麥當勞外送，還親自到賓州麥當勞體驗得來速工作，並為顧客親手送上薯條，藉此宣傳政策與展現親民形象。
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