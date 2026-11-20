2024年總統大選期間，川普還曾親自前往賓州一個關鍵搖擺選區，到麥當勞體驗得來速工作，並親手為顧客提供店內招牌薯條。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 梅蘭妮受訪時替川普的飲食習慣辯護，指他偶爾吃麥當勞很正常，外界對其速食偏好的負面印象多半來自媒體揣測。

據紐約郵報報導，川普 總統（Donald Trump）以熱愛速食和垃圾食物聞名，但第一夫人梅蘭妮（Melania Trump）20日（周五）替丈夫的飲食習慣緩頰，強調他的飲食「沒有外界說得那麼糟」，偶爾吃麥當勞 也很正常。

梅蘭妮接受福斯商業新聞網（Fox Business Network）主持人瓦尼（Stuart Varney）約15分鐘的專訪時表示，外界對川普飲食習慣的負面印象，主要來自媒體的揣測。

「但他的飲食其實不錯。他當然偶爾也會吃麥當勞，尤其出門旅行時，有時候吃麥當勞確實方便得多。」梅蘭妮說。

她接著表示，「我想很多人都喜歡麥當勞，希望他們的菜單上也能提供一些健康的食物。」

瓦尼問梅蘭妮是否也喜歡到麥當勞用餐，她回答，「我確實喜歡，但我不常吃麥當勞…偶爾吃一次，味道還是很不錯的。」

川普向來是速食愛好者。去年4月，他曾在白宮 橢圓形辦公室訂購麥當勞外送，藉此宣傳他提出的「小費免稅」政策。

當時，一名DoorDash外送員將兩大袋起司漢堡和薯條送到白宮，川普最後還拿出一張100美元鈔票，給了外送員一筆小費。

梅蘭妮在訪問中再次強調，外界對川普飲食習慣的看法並不準確。她說，「媒體總是做出這些揣測和報導。」

2024年總統大選期間，川普還曾親自前往賓州一個關鍵搖擺選區，到麥當勞體驗得來速工作，並親手為顧客提供店內招牌薯條。