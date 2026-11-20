科技富豪執行長馬斯克（Elon Musk）。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克在共和黨期中選舉失利後撇清自己並非MAGA支持者，坦言投入數億美元助選未見成效，甚至覺得自己「相當愚蠢」。

科技富豪執行長馬斯克 （Elon Musk）是美國總統川普及其MAGA陣營的金主，但在共和黨 於期中選舉 慘敗後，他稱自己「不是MAGA」，並後悔砸重金支持共和黨。

綜合美聯社和英國「衛報」（The Guardian）報導，在川普第二次就職典禮上，馬斯克曾坐在前排，並曾花費數億美元，試圖協助川普及其「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營盟友贏得選舉。

然而，在共和黨於期中選舉慘敗給民主黨後，馬斯克強調，他並非MAGA運動追隨者，並坦承自己花了這麼多錢支持這項事業，讓他覺得自己「相當愚蠢」。

馬斯克18日透過視訊方式，參與「紐約時報」（The New York Times）舉辦的「交易錄峰會」（DealBook Summit），他當時人在中國，隨同川普展開亞洲行，是同行的美國企業領袖之一。

他在峰會上表示：「我不是MAGA。我不確定MAGA代表什麼；但我不認為自己是…如果這代表盲目遵循共和黨的一套政策，那我當然不是。我認為兩黨都有正面和負面之處。」

馬斯克坦承，他投入的資金「未奏效」，花了這麼多錢讓他覺得自己「相當愚蠢」。他還說：「這確實證明，美國選舉並非光靠金錢就能左右。如果能重來一次，我會少花一些錢。」

馬斯克過去曾在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）戴過黑色MAGA帽，並創造「暗黑MAGA」（Dark MAGA）一詞。

2024年，馬斯克至少自掏腰包拿出2億5000萬美元，協助川普贏得總統大選。最近，他又在美國期中選舉花費近5億美元，支持共和黨候選人，但其中許多人未能勝選。

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