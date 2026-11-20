SpaceX旗下Cursor擬逐步停用中國AI模型
SpaceX旗下Cursor因地緣政治風險，擬逐步停用中國開發的開放權重AI模型；美國國會報告亦揭示Airbnb、DoorDash等企業正受相關調查。
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SpaceX旗下Cursor因地緣政治風險，擬逐步停用中國開發的開放權重AI模型；美國國會報告亦揭示Airbnb、DoorDash等企業正受相關調查。
美國財經媒體CNBC今天報導，SpaceX旗下人工智慧（AI）程式編碼平台Cursor正考慮逐步停止使用中國開發的開放權重AI模型，理由是「地緣政治風險」。
路透社報導，CNBC報導引述美國聯邦眾議院國土安全委員會（House Committee on Homeland Security）及美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）報告。
這份報告歷經數月調查，探討中國AI模型在美國科技產業的應用情況。報告指出，Cursor已「告知委員會」相關計畫。
CNBC報導，度假租屋業者Airbnb及外送公司DoorDash也就使用中國AI模型一事參與這項調查。
SpaceX、Cursor、Airbnb、DoorDash及美國國會相關委員會未立即回應路透社的置評要求。
路透社本週稍早曾獨家報導，川普政府正考慮要求美國企業公開揭露使用中國AI模型的情況，希望藉此降低企業對中國AI模型的依賴，同時避免祭出可能引起產業界或中方反彈的新限制措施。
根據路透社報導，美國財政部及白宮科技政策辦公室（OSTP）已討論這項計畫，適用對象將包括Airbnb等企業。
SpaceX正與Cursor合作開發Grok系列AI模型，Cursor參與這些模型的訓練工作。
報導指出，Cursor考量的是地緣政治風險，並已向美國國會相關委員會告知這項計畫。外界解讀，此舉反映美方科技業對中國AI模型依賴的敏感性升高。 報告歷經數月調查，重點在於中國AI模型在美國科技產業的應用情況，以及相關企業是否使用這些模型。Cursor、Airbnb與DoorDash都被提及參與調查。 路透社先前報導，川普政府正考慮要求美國企業公開揭露是否使用中國AI模型，藉此降低依賴但避免立即祭出新限制。財政部與OSTP已討論，Airbnb等公司可能納入。
精華 FAQ
報導指出，Cursor考量的是地緣政治風險，並已向美國國會相關委員會告知這項計畫。外界解讀，此舉反映美方科技業對中國AI模型依賴的敏感性升高。
報告歷經數月調查，重點在於中國AI模型在美國科技產業的應用情況，以及相關企業是否使用這些模型。Cursor、Airbnb與DoorDash都被提及參與調查。
路透社先前報導，川普政府正考慮要求美國企業公開揭露是否使用中國AI模型，藉此降低依賴但避免立即祭出新限制。財政部與OSTP已討論，Airbnb等公司可能納入。
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