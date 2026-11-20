輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳與中國間諜黃樂發生婚外情。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳婚外情傳聞引發熱議，但更受衝擊的是亞裔女性被貼上間諜與不可信的刻板標籤，令科技與民權界人士憂慮其長期影響。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳 傳出婚外情在科技界掀起震撼，但對美國亞裔 女性衝擊更深的是這起風波核心人物、中國女商人黃樂（Alice Huang）涉嫌間諜 活動的相關言論。

與此同時，社群媒體湧現大量影片與迷因，重炒對亞裔女性的刻板印象與偏見。

美聯社報導，亞裔女性領袖網路「真實亞裔」（The Authentic Asian）創辦人簡美莎（Misa Chien，音譯）指出：「亞裔女性本來就很少因正面事蹟登上新聞版面。這只會延續對亞裔女性的負面刻板印象與偏見。」

她指出，不論指控是否屬實，「光是這則新聞，就勢必會影響外界對已打破玻璃天花板，或正努力突破的女性的看法。」

任職科技業、民權倡議領域及學術界的亞裔美國女性都感到憂心，擔心這場風波會影響同儕在職場上的形象與待遇。這也提醒人們再多成就也無法完全消除根深蒂固、延續數百年的刻板印象。

人們如此迅速套用亞裔女性間諜的敘事，讓金融科技公司行銷長、專門打擊職場反亞裔歧視的民權法律組織「力挺亞裔美國人」（Stand with Asian Americans）董事毛艾波（April Moh，音譯）感到震驚。

毛艾波說：「有科技業女性告訴我，她們去中國出差時，會受到異樣眼光，還會被同事詢問筆電的資安問題。另有人告訴我，她被一些認為這是玩笑的人半開玩笑地問：『所以，你是間諜嗎？』對她和我來說，這一點都不好笑。」

「力挺亞裔美國人」（Stand with Asian Americans）會長兼總法律顧問李瑞秋（Rachel Lee，音譯）表示，該組織許多服務對象都是已證明自身能力的亞裔女性，卻仍被指控欺騙或不誠實。

她指出：「看到這種情況不只出現在輝達黃仁勳事件中，而是成為長期危險敘事的一環，認為亞裔是永遠的外國人、不可信任、不忠誠，令人深感不安。」

除了誠信受到質疑，亞裔工作者也面臨外界的誤解，認為難以勝任領導角色。亞裔美人基金會（The Asian American Foundation，TAAF）年度「美國亞裔社會追蹤指數」（Social Tracking of Asian Americans in the United States Index）發現，至少半數美國成年人在職場上形容亞裔美國人「恭敬」或「可靠」，僅有1/10認為他們「果斷」。

簡美莎談到她所創辦的亞裔領袖網路新成員時說：「上週所有新成員入會面談中，最常提到的就是『我被誤認為祕書，我看起來不像典型的領導者』。」