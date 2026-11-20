美國國會山莊。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨在國會任期尾聲面臨多名敗選議員未返華府的缺席問題，導致表決人數不足，也讓推進舉債與立法議程更加困難。

CNN 20日報導，共和黨 居多數的國會任期剩下最後幾周，但某些共和黨眾議員 期中選舉連任失利之後便沒有返回華府 ，共和黨表決法案時出現湊不足票數的尷尬。消息人士說，共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員墨菲(Greg Murphy)18日在閉門會議裡對同僚開罵，並要求黨團高層停止發薪水給不到國會上班的國會議員。墨菲尋求連任原本選情看好卻落選，被認為是這次期中選舉最出乎意料的逆轉之一。

墨菲會後接受CNN訪問時說：「我敗選了但還在這裡，依然堅守崗位。」他表示，如果國會議員不到華府上班，就不應該領薪水。

消息人士說，眾院議長強生(Mike Johnson)與共和黨眾院黨團高層過去這段期間一直私下訓斥期中選舉過後沒有回到華府的同僚。其中一名眾議員向強生解釋說，沒回華府是因為看到CNN報導之後感到擔心，報導內容稱伊朗準備在華府對國會議員發動「髒彈」(dirty bomb)攻擊。

強生19日對媒體表示：「缺席率是目前讓我頭疼的問題。」

他說：「昨天我們有14人缺席，除非國會議員在這裡盡忠職守，否則我們根本不可能推進議事規則與立法議程。我們希望能全力衝刺，漂亮收尾，但除非大家都來上班，不然根本做不到。」

CNN分析，共和黨希望把握目前仍掌握參眾兩院多數的優勢提高國家舉債上限，以免明年新一屆國會改由民主黨掌權時，立法部分將與川普總統對立。要在12月完成議程本來就頗有難度，如今落選眾議員缺席，更讓共和黨國會議員憂心可能白白浪費享有國會多數的最後時刻。

知情人士說，共和黨高層私下擔心，共和黨在12月唯一能完成的項目，恐怕只是把政府撥款問題拖到新年；共和黨高層還擔心政治作秀將讓核心議題失焦，例如長期與川普唱反調的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)正在設法推動針對淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)調查檔案、結束伊朗戰爭交付表決。

消息人士指出，目前已有風聲傳出，共和黨打算在12月11日撥款期限之前通過臨時撥款法案就讓眾議院休會，後續幾周的排定表決則取消，因為共和黨根本沒有足夠票數能做任何事。

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