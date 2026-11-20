國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 國土安全部部長穆林因連串失言與搭政府專機看球賽惹議，遭白宮暫時排除在危機核心圈外，改由克萊頓出面說明。

紐約郵報19日報導，消息人士表示，國土安全部 部長穆林(Markwayne Mullin)近來連續出狀況，接受電視訪問失言、搭乘政府專機到印地安納州觀看球賽惹議，新任白宮 幕僚長幕僚長米勒(Stephen Miller)陪同川普 總統訪問亞洲期間隔海打電話，對穆林下達暫時「退居二線」的命令。

報導指出，穆林遭到白宮暫時冷凍之際，國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)出馬遞補空缺，17日接受福斯商業新聞網(Fox Business)專訪時，設法平息外界對於美國遭受網路攻擊的憂慮。

消息人士指出，穆林已被白宮暫時排除在川普政府應對一連串技術癱瘓的危機處理核心圈之外。

前白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，白宮找來克萊頓出面說明堪稱「妙招」(good move)。

聯邦航空總署(FAA)13日以「特殊情況」及安全考量為由下令全國航班停飛。事件發生後，穆林是第一位接受媒體訪問時公開發表談話的內閣首長，但發言內容卻引發更多疑問。

穆林受訪時說：「截至目前為止，並無跡象顯示這是針對我們的惡意行為。目前來看，這只是一次電訊中斷。」他說，整個FAA系統都出現電訊中斷，為求慎重起見停飛所有航班，所有航班也都在掌握之中。

16日晚間，穆林接受福斯新聞網節目「漢尼提」(Hannity)訪問表示，與一名「非常精通科的人士」交談時獲得告知，這波系統中斷可能是人工智慧導致。穆林說，消息來源並不是科技富豪馬斯克(Elon Musk)。

穆林也說，把這波系統中斷比喻為屋主與承包商之間討論工程變更，「某種程度上說得通」。

紐約郵報分析，穆林在「漢尼提」節目裡的空洞發言及大膽揣測，讓川普團隊感到難以置信，川普總統向來以團隊成員上電視的表現做為評價依據。

另外，全國航班禁飛令依然餘波盪漾，穆林14日搭乘政府專機抵達巴頓魯治(Baton Rouge)觀看路易斯安納州立大學老虎隊(Louisiana State University Tigers)比賽，同樣引發爭議。18日在眾院聽證會上，穆林整個開場白時間都用來為這段行程辯護。