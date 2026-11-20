紐時記者：輝達晶片流入解放軍實驗室 協助攻台研究
紐時記者孟建國指稱，輝達晶片流入與中國軍事研究相關的之江實驗室，且其研究內容涉及攻台推演、無人機蜂群與AI網攻。
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紐時記者孟建國指稱，輝達晶片流入與中國軍事研究相關的之江實驗室，且其研究內容涉及攻台推演、無人機蜂群與AI網攻。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，紐約時報記者孟建國（Paul Mozur）受訪指出，輝達（NVIDIA）旗下人工智慧（AI）晶片正流入一個專門研究「如何攻占台灣」的解放軍實驗室。
孟建國接受CNN節目「柏奈特有話大聲說」（Erin Burnett OutFront）訪問時說：「我們已討論許多關於（輝達）間諜風波的來龍去脈，也對前執行長黃仁勳多有著墨。我們想進一步說明為何這件事至關重要。」
他表示：「我們發現一座實驗室，名為『之江實驗室』，它位居阿里巴巴的核心、兩者有所關聯，也是黃樂人脈網絡的樞紐。這座實驗室已取得大量輝達晶片，實際上正在進行軍事研究。」黃樂是黃仁勳婚外情對象，身分疑似為中國女間諜。
「因此，我們看見這座實驗室發表的研究論文聚焦於設計無人機蜂群，以及利用AI發動自動化網攻。」
孟建國強調：「其中一篇論文極不尋常，內容是兵推如何擊退前來支援一座『已宣稱獨立島嶼』的航空母艦打擊群。聽起來似曾相識，顯然就是指台灣。這件事引人注目是因為黃仁勳與台灣有著深厚的淵源，然而這些晶片流向一個研究如何拿下台灣的實驗室。」
他補充說：「所以，這確實非比尋常。對華府而言簡直是最糟糕的噩夢。因為你絕對不樂見全球最強大的一批晶片用來協助某個研究機構，推演如何擊退潛在的援台軍事行動。」
報導指稱，輝達AI晶片流入一座與解放軍研究相關的實驗室，該機構被描述為專門研究如何攻占台灣，並涉及軍事用途的AI分析。 內文指出，之江實驗室的論文聚焦於無人機蜂群設計、利用AI發動自動化網攻，以及兵推如何擊退前來支援台灣的航母打擊群。 他認為這是華府最糟糕的噩夢，因為全球最強大的晶片若被用於協助研究如何對抗援台軍事行動，將直接牽動美中與台海安全風險。
精華 FAQ
報導指稱，輝達AI晶片流入一座與解放軍研究相關的實驗室，該機構被描述為專門研究如何攻占台灣，並涉及軍事用途的AI分析。
內文指出，之江實驗室的論文聚焦於無人機蜂群設計、利用AI發動自動化網攻，以及兵推如何擊退前來支援台灣的航母打擊群。
他認為這是華府最糟糕的噩夢，因為全球最強大的晶片若被用於協助研究如何對抗援台軍事行動，將直接牽動美中與台海安全風險。
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