國務卿魯比歐(Marco Rubio)。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： CNN指出，共和黨內有人盼魯比歐投入2028年大選，但他仍須在川普陰影、政策包袱與黨內競爭中尋找出路，反觀范斯因表現與經驗受質疑而更不被看好。

CNN 19日報導，某些共和黨 人士正私下討論如何勸進國務卿魯比歐 (Marco Rubio)參加2028年總統大選，許多人認為他是避免兩年後共和黨再次因為川普執政而面臨選民教訓的最佳希望；魯比歐雖說不討論2028年大選，之前曾說「范斯 參選，就不會選」卻沒再提。

報導指出，魯比歐日前從馬尼拉視訊連線，針對進來一連串技術系統中斷提供說明，沉穩表現在川普團隊裡頗為罕見。外界對魯比歐是否爭取更上一層樓政治發展議論紛紛，兩黨對於派誰披掛上陣都還沒有定案。

然而，不管是魯比歐或其他有意爭取共和黨提名的人選，都必須審慎考慮。共和黨經歷期中選舉慘敗之後，原本想要投身2028年大選的某些共和黨潛在人選，或許覺得等到2032年再上場更有勝算。雖然現在言之過早，但民主黨目前較有優勢，因為選民似乎不太想要「川普主義」(Trumpism)延續第三任期。

報導指出，魯比歐具有潛在吸引力。雖然置身川普政治漩渦，卻仍設法維持鮮明的個人政治定位，這個特點讓他具備下一任共和黨提名候選人最艱難考驗：如何在川普陰影底下參選，同時又要看起來讓人耳目一新。

魯比歐同時擁有變色龍般的適應力，擺脫過去傳統保守派鷹派包袱，成功打入川普「美國優先」(America First)的核心圈。不過，魯比歐「不沾鍋」的本事未必能擺脫川普外交政策與伊朗戰爭的牽連，如果成為共和黨提名人也將面臨民主黨對於參與強硬移民執法行動的檢討。

CNN分析，如果說魯比歐爭取大位的路途看似艱辛，副總統范斯(JD Vance)前景就更加黯淡。

范斯在期中選舉過後對伊朗戰爭提出的批判，或許能夠吸引對川普「不再打海外戰爭」承諾感到失望的MAGA基本盤，但范斯社群媒體發文卻凸顯做為政治操盤手的經驗嚴重不足。范斯唯一獨自領軍參加的選舉只有2022年俄亥俄州聯邦參議員選舉，這次在俄亥俄州州長選舉裡，范斯支持共和黨推出抹黑文宣，拿民主黨候選人艾克頓(Amy Acton)童年時期受虐往事大做文章，被認為是近年來最惡劣的競選廣告，外界對范斯政治敏銳度產生質疑。

總統競選是一場長達兩年、毫不留情且身心俱疲考驗，候選人必須時刻保持最佳狀態，不容犯錯。范斯短短幾周內就犯下兩個大錯，重創個人政治身價。

曾任德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)總統選舉團隊發言人的共和黨選舉顧問泰勒(Rick Tyler)19日在CNN節目中說，川普基本盤有著非常獨特的「不可繼承」特性，「川普基本盤會交給誰」的狀況根本不會發生，因為川粉只為川普而來，不會支持其他人。