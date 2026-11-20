一名來自中國上海的華裔神經科學博士生謝怡(Eva Yi Xie，音譯)，19日於華府參加學術會議後，在雷根國家機場遭ICE拘留。(雷根機場官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 普林斯頓神經科學博士生謝怡在華府參加年會後於機場遭ICE拘留，校方已安排法律協助，學校與指導教授正協助爭取她返校。

普林斯頓大學(Princeton University)一名來自中國上海的神經科學博士生 謝翌(Eva Yi Xie)，19日於華府 參加學術會議後，在華府雷根國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)準備搭機返程時，遭美國移民及海關執法局(ICE )拘留，目前據稱被關押在維吉尼亞州尚蒂伊(Chantilly)的拘留設施。她曾透過通訊軟體向實驗室同事緊急求助，隨後失去聯繫。普林斯頓大學已安排律師介入，教授及研究團隊也公開呼籲協助她獲釋。

據普林斯頓校報「The Daily Princetonian」報導，謝翌是普林斯頓神經科學研究所博士班三年級學生，也是目前已知普林斯頓首位遭ICE拘留的學生。

謝翌所屬的布羅迪實驗室(Brody Lab)在社群平台X發文指出，她參加華府神經科學學會(Society for Neuroscience)年會後，19日在雷根國家機場準備返家時遭拘留。

同實驗室博士生史塔格納羅(Wynne Stagnaro)表示，謝翌19日下午透過Slack向同事發出求救訊息，此後實驗室成員便無法與她取得聯繫。律師目前正努力爭取她獲釋，實驗室也已聯繫新澤西州聯邦參議員金安迪(Andy Kim)辦公室及其他民選官員尋求協助。

普林斯頓大學發言人霍奇基斯(Michael Hotchkiss)19日晚間證實，校方已安排法律代表協助謝翌。研究生院院長普里斯特利(Rodney Priestley)也致信學生表示，校方將持續與謝翌家人、律師及研究同事保持聯繫，希望她能儘快返回校園繼續學業。

謝翌的指導教授布羅迪(Carlos Brody)對學生遭拘留表示不滿。他形容謝翌是一名遵守法律、才華出眾的研究生，能為美國科學研究作出重要貢獻，拘留她並意圖將她遣返的做法不合理，也將損害美國自身利益。

謝翌2016年自中國上海到美國，進入紐約著名的布朗士科學高中(Bronx High School of Science)就讀。她初抵美國時英文能力有限，但憑藉學術表現，於2020年入選雷傑納隆科學人才選拔賽(Regeneron Science Talent Search)40名決賽入圍者之一。

她大學就讀麻省理工學院(MIT)，2024年取得電腦科學與數學雙主修學位，並修習經濟學。目前謝翌在普林斯頓從事決策神經機制研究，由布羅迪擔任主要指導教授。

她這次在華府神經科學學會年會中，主要探討大腦內嗅皮質的網格狀神經編碼，如何共同組織物理空間與認知資訊。她目前正在協助籌備2027年於蘇格蘭愛丁堡舉行的認知計算神經科學年會。

ICE尚未公開說明拘留謝翌的具體原因，她被拘留時持有何種移民身分也尚不清楚。