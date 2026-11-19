AI摘要 文章摘要整理： 川普最新財務申報顯示他9月持續交易輝達與SpaceX股票，白宮強調相關投資由第三方獨立管理，但外界也關注其與企業政策及私生活消息的交錯風險。

川普 總統最新的財務申報資料顯示，他在9月買進最高26萬5000元的Nvidia(輝達 ，另譯英偉達)股票，並賣出最高1萬5000元的輝達持股。白宮 表示，川普的投資組合由第三方金融機構獨立管理，並依嘉信1000指數(Schwab 1000 Index)等「公認指數」配置。

川普11月1日簽署這份財務申報資料，而美國官箴局(U.S. Office of Government Ethics)直到19日才公開內容，輝達股票交易只是川普9月數百筆交易中的一小部分。

路透指出，川普簽署後數周，輝達創辦人黃仁勳(Jensen Huang)的緋聞才陸續曝光；國會議員正在釐清，川普對黃仁勳私生活的了解程度。

川普表示，他對於針對黃仁勳的指控「感到驚訝」，而黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一。

川普政府官員正在權衡可能影響輝達未來的政策，包括針對其先進晶片的出口管制規定。

路透曾報導，川普8月曾買進多達160萬元的輝達股票，並賣出最多100萬元的持股。

同一份申報資料顯示，川普9月買進最高31萬5000元的太空探索科技公司(SpaceX)股票；川普今年6月和7月也曾交易SpaceX股票，聯邦官員僅以區間申報資產價值，路透記者無法確認川普實際投資金額。

富豪馬斯克(Elon Musk)創辦的SpaceX與美國政府簽有價值數十億元的合約，業務前景往往與聯邦機關的核准息息相關。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)發布聲明表示，川普的投資組合由第三方金融機構獨立管理，並依嘉信1000指數等「公認指數」配置。他說：「川普總統和其家族成員都無法指示、影響或提供意見，決定投資組合應如何配置，或何時買進、賣出。」