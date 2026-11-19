眾院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國眾院公布川普政府核准近88萬顆AI晶片出口中國，包含多家被列入涉軍名單的企業，引發國安與出口審查是否嚴格的爭議。

美國聯邦眾院 外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee）今天公布，川普政府在2025年12月至2026年5月間，批准輝達（Nvidia）及超微 （AMD）向中國企業出口近88萬顆先進人工智慧（AI）晶片。

路透報導，眾院外交事務委員會指出，商務部 核准出口的晶片共計87萬9000顆，其中包括阿里巴巴7萬5000顆、騰訊15萬顆、百度4萬3000顆、比亞迪4000顆。

眾院外交事務委員會特別指出，上述企業均被美國國防部列入涉嫌與中國軍方有關聯的企業名單。

文件顯示，在這段期間，企業總共申請向中國出口340萬顆晶片許可。目前尚不清楚獲得批准的出口申請中，究竟有多少實際完成出貨並運往中國。這些晶片包括輝達的H200，以及超微同級產品MI325X。

這次罕見公開晶片出口許可資料，正值美國川普政府面臨更嚴格的審查之際。在此之前，有關輝達前執行長黃仁勳與一名疑似中國間諜有婚外情的消息引發關注，也讓華府再次出現要求對中國採取更強硬立場的呼聲。

圍繞黃仁勳的相關消息，也讓外界重新關注輝達AI晶片遭走私至中國、卻未受到處罰的案例，進一步增添川普政府打擊中國科技威脅的政治壓力。

曾任美國政府官員並研究美中科技競爭的專家麥蓋爾（Chris McGuire）說：「超過30%運往中國的AI晶片，竟是交付給美國國防部認定的中國軍事企業，這個事實令人震驚，也讓人質疑美國商務部批准這些出口許可前，是否真的進行過嚴格的國安審查。」

輝達在聲明中指出，這些出口許可「受到嚴格條件限制，且出口數量有限…儘管我們曾取得部分出口許可，但之後已停止向中國出貨H200晶片。」

超微、阿里巴巴、騰訊、百度、比亞迪、美國商務部，以及中國駐美國大使館均未立即回應置評請求。

美國前總統拜登曾限制中國取得這類高階晶片，原因是美方擔心這些晶片可能大幅提升中國軍事能力，並削弱美國在AI領域的領先地位。

川普總統去年12月批准輝達向中國出口H200晶片，撤回拜登時期實施的部分限制措施，已引發美國政壇對中強硬派人士的強烈批評。

然而，這些晶片出口許可雖獲得批准，但是否真的運抵中國，一直存在疑問。

今年5月，路透報導，美國批准約10家企業購買H200晶片，但當時尚未有任何晶片實際交付。

今年7月，美國商務部官員凱斯勒（Jeffrey Kessler）在眾院外交事務委員會作證時表示，晶片已開始出貨，但數量「非常少」。

路透此後引述知情人士報導，數家中國大型網路企業已各取得約1萬顆H200晶片。

眾院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）公布這些資料時指出：「這是『出口管制改革法』史上最詳盡的一次資訊揭露。」

他指的是2018年通過的「出口管制改革法』（Export Control Reform Act），這項法案擴大美國商務部權限，使其能基於國安理由限制敏感技術出口。