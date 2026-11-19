摩根大通19日證實，第三方廠商遭駭，約1萬6000名頂級客戶的電郵和電話遭勒索軟體集團公開。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 大通、Visa與萬事達接連傳出第三方廠商遭駭事件，造成部分高端客戶聯絡資訊外洩，但三家公司都強調核心支付系統未受波及。

摩根大通 銀行(JPMorgan Chase)19日在X平台發表聲明證實，為大通提供服務的第三方廠商遭駭客 入侵，約1萬6000名大通最富有客戶的電郵地址和電話號碼，已被勒索軟體集團n0n公開。這是金融服務業一周內第二度出現重大事故。

外洩資料似乎和大通的Reserve計畫有關。這是一張只限受邀申辦的Visa 信用卡，申辦者通常要在大通有超過1000萬美元的管理資產。

大通沒有透露遭攻擊的確切時間，也沒有說明是哪些第三方廠商被駭。大通在聲明中說：「我們會視情況直接聯絡受影響的客戶並提供協助，包括免費的信用監控服務。」

據華爾街日報報導，Visa發言人說，遭攻擊的是亞太地區一家第三方服務供應商，Visa本身的系統都沒有遭到入侵或受到影響，卡號等支付資料也沒有被竊。

萬事達(Mastercard)發言人則說，駭客外洩了「參加某項特定福利計畫的部分持卡人的有限資訊」。外洩情況已經控制住，萬事達的支付網路和持卡人刷卡都沒有受到影響。

資安公司SOCRadar指出，n0n已宣稱這3起攻擊都是它所為。第三方廠商一再成為駭客的突破口，本周稍早就有約180個大型網站遭植入惡意程式。

大通16日才因技術問題導致網路銀行服務延誤，美國銀行、合眾銀行、富國銀行等大型銀行的客戶也回報異常。大通當時把當機歸咎於「軟體錯誤」，此次則表示「這與本周稍早部分客戶遇到的服務中斷沒有關聯。」

一名業界高層說，大通網銀當機後，主管銀行的美國貨幣監理署(OCC)曾向各銀行查詢，評估影響範圍，並了解銀行如何通知客戶。

美國近日接連發生科技故障，影響航空、電郵、飯店訂房，連國家安全局的機密內部通訊也受到波及。