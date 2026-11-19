「公平工資聯盟」(One Fair Wage)支持將最低時薪逐步提高至25元。(聯盟官方臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 華府編號87公投提案擬把最低時薪逐步升至25元，並取消小費員工較低底薪，雖獲勞工團體支持，餐飲業與部分地方官員仍憂成本上升。

華府 最低工資可能迎來重大變革。一項提議將最低時薪逐步提高至25元的公投 案，已向華府選舉委員會提交超過4萬3600份連署簽名，若通過資格審查，最快可於2027年4月6日交由選民表決。支持者表示，調薪有助勞工因應高昂生活成本，但餐飲業者警告，企業可能被迫裁員、縮減工時或提高售價。

這項編號87的公投提案(Initiative 87)，計畫將華府目前每小時18.40元的最低工資，分階段提高至2029年7月的25元，並於2031年7月前取消小費 員工適用的較低基本時薪，讓餐廳服務生等員工與一般勞工享有相同的最低基本工資，小費則另外計算。

目前華府領取小費員工的基本時薪為10.30元，但若加上小費後仍未達一般最低工資，雇主依法須補足差額。新提案也規定，業者向顧客收取的服務費須交給員工。

提案影響範圍不僅限於餐飲業，也包括零售、旅館、托育及其他僱用最低工資勞工的私人企業。不過，華府政府員工及部分承接政府合約的私人承包商員工不在適用範圍內。

大華府餐飲協會(Restaurant Association of Metropolitan Washington)本周支持成立反對聯盟「No I-87」，主張快速調高工資將增加企業營運壓力，可能導致工作機會減少、員工工時縮短及消費價格上漲。

協會總裁兼執行長湯森德(Shawn Townsend)表示，餐飲業希望員工獲得良好薪資與職涯發展機會，但問題不只是加薪，而是餐廳能否承受成本壓力、保住工作機會及社區商家。反對聯盟也正爭取零售、托育及旅館等產業加入。

支持團體「公平工資聯盟」(One Fair Wage)則主張，員工不應過度依賴小費維持生計，應享有穩定、可預期的收入，以因應華府持續上漲的生活開支。旅館及餐飲業工會UNITE HERE Local 25，以及服務業工會SEIU-1199也表態支持。

華府財務長辦公室(Office of the Chief Financial Officer)分析指出，提高最低工資有助增加低薪勞工收入，但企業可能透過漲價或減少僱用人力因應成本。由於不同經濟效應可能相互抵銷，預估不會對華府稅收造成重大影響。

華府候任市長路易斯喬治(Janeese Lewis George)支持逐步取消小費員工較低的基本工資，但對最低時薪提高至25元有所保留。她表示，華府目前面臨經濟壓力，若未充分評估影響便大幅加薪，恐怕不切實際，應同時考量住房、水電及托育等生活成本。

提案支持者已於11月12日提交超過4萬3600份連署簽名。華府選舉委員會接下來將查核簽名是否符合規定，決定提案能否列入2027年4月6日特別選舉選票。