共和黨參議員卡西迪：1.5兆社安金計畫獲川普與民主黨支持
共和黨參議員卡西迪提議以1.5兆元建立社安金投資基金，聲稱可支應制度最高70%開銷，並已獲川普與部分跨黨派支持。
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共和黨參議員卡西迪提議以1.5兆元建立社安金投資基金，聲稱可支應制度最高70%開銷，並已獲川普與部分跨黨派支持。
為解決社安金信託基金用罄危機，共和黨路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)研擬提出規模1.5兆元的社安金投資基金計畫，如果落實可望支應社安金制度最高70%花費。卡西迪日前表示，川普總統已經承諾將支持立法，提案計畫也獲得共和黨與民主黨國會議員支持。他說：「我獲得民主黨人士的支持，這是一項跨黨派法案。」
卡西迪周末期間接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時說，參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)與共和黨愛阿華州聯邦參議員克雷波(Mike Crapo)均承諾為這項提案舉辦聽證會並進行條文審議。
他說，提案內容包括舉債1.5兆，把錢放進一個獨立於社安金信託基金之外的投資基金裡，在未來60年期間用來投資更廣泛的經濟領域。他說，這個新成立的投資基金可望支應社安金制度高達70%的開銷。
不過，卡西迪說，參院財政委員會民主黨首席成員、俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)拒絕配合。
卡西迪表示，魏登反對將納稅人的錢投入股市，但魏登在前總統布希(George W. Bush)執政期間的聯邦鐵路退休計畫當中卻曾支持類似政策。
卡西迪說，提案可望在參議院獲得60張贊成票，並且在眾議院表決通過，最終在川普簽署之下法律生效。他表示，國會現在就要採取行動搶救社安金計畫。
今年10月，卡西迪曾將說明社安金投資基金的經費來源可以有兩種方式：五年之內投入1.5兆資金或每年投入2500億元。他說，投資基金在未來65年至75年裡，可忘支應社安金計畫60%到70%開銷。他說，如果國會沒有採取行動，社安金福利恐將縮水28.5%。
非黨派華府智庫「都會-布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center)研究員瑞德爾(Jessica Riedl)在11月發表的分析報告中說，薪資稅短期之內不太可能調高，社安金信託基金預計2032年耗盡，到時候社安金福利將減少22%。
他的構想是舉債1.5兆元，成立一個獨立於社安金信託基金之外的投資基金，並在未來60年投入更廣泛的經濟領域，以支應社安金支出。 卡西迪表示，川普已承諾支持立法，參院多數黨領袖熊恩與參院財委會主席克雷波也同意舉行聽證與審查，並稱已有民主黨人士表態支持。 卡西迪與相關分析都指出，社安金信託基金可能在2032年前後耗盡，福利將被迫縮減；不同估算顯示，減幅約在22%到28.5%之間。
精華 FAQ
他的構想是舉債1.5兆元，成立一個獨立於社安金信託基金之外的投資基金，並在未來60年投入更廣泛的經濟領域，以支應社安金支出。
卡西迪表示，川普已承諾支持立法，參院多數黨領袖熊恩與參院財委會主席克雷波也同意舉行聽證與審查，並稱已有民主黨人士表態支持。
卡西迪與相關分析都指出，社安金信託基金可能在2032年前後耗盡，福利將被迫縮減；不同估算顯示，減幅約在22%到28.5%之間。
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