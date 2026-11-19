聯邦航空總署(FAA)下令全國航班停飛，旅客行程大亂。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 財星指出，微軟365、FAA、銀行與NSA等系統短期內接連出錯，網安專家警告科技正進入前所未有的不穩定期，且漏洞修補恐已追不上攻擊速度。

財星雜誌(Fortune)18日報導，美國四大重要系統在六天之內接連斷線，網路安全領域最知名權威專家之一妮可・柏勒斯(Nicole Perlroth)警告說，目前正在邁入前所未有的科技不穩定期。她把這種現象形容為「漏洞浩劫」(vulnpocalypse)，並表示過去一周出現的狀況只能算是「第一章」(opening chapter)。

六天之內，微軟 365服務中斷、聯邦航空總署(FAA)下令全國航班停飛、摩根大通(Chase)與富國銀行(Wells Fargo)客戶無法取款、國家安全局(NSA)內部機密通訊網路癱瘓。

柏勒斯17日表示，正忙著回覆數以百計詢問世界末日是否到來的簡訊。她在社群平台X發表長文給出答案：「我們正邁入一個前所未有的科技不穩定期。」

她把這種現象描述為「漏洞浩劫」，並表示掌握消息與政府官員的說法並無矛盾，也就是絕大多數系統癱瘓的問題都出在更新出包。

柏勒斯曾任國土安全部 網路安全諮詢委員會(Cybersecurity Advisory Committee)委員、「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)網安專案小組(Cyber Task Force)成員。

柏勒斯表示，人工智慧(AI)目前正在幫助人們以遠遠超軟體供應商修復的速度找出系統缺陷。她表示，軟體漏洞遭到利用的平均時間已經降至「負七天」，也就是說惡意份子早在軟體缺陷獲得修復之前，恐怕已開始利用漏洞下手。

她說，企業賴以運作的軟體系統，如今幾乎沒有人能夠從頭到尾徹底理解。她表示，過去一周發生的一波波狀況只能算是「第一章」。

漢威科技(Honeywell Technologies)執行長柯偉茂(Vimal Kapur)16日在底特律舉辦的財星「創新論壇」(Innovation Forum)表示，過去50年來不斷疊加的軟體與基礎設施，使得工業系統變得過於複雜，人類難以跟上。他說，過去兩周出現的狀況，就是系統有多複雜的實例。

財星報導指出，修補程式的作業流程有另一個即將面臨考驗的日期，微軟公司(Microsoft)下一個「周二修補日」(Patch Tuesday)就在12月8日。