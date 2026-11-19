一波波重大系統中斷 美國人開始為末日降臨囤積物資
多起系統中斷與含糊的官方回應，使部分美國人轉向末日準備，紛紛採買水、罐頭與發電設備以防最壞情況。
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多起系統中斷與含糊的官方回應，使部分美國人轉向末日準備，紛紛採買水、罐頭與發電設備以防最壞情況。
華盛頓郵報19日報導，最近發生一連串重大系統中斷，某些美國人開始為世界末日降臨採購並囤積物資，為了過去難以想像緊急狀況未雨綢繆。
住在印地安納州葛林伍德(Greenwood)、育有五名兒女的37歲婦人可瑞·羅斯(Korrie Roth)，在微軟Outlook當機之前，製作水果罐頭只是興趣。但後來Apple Pay系統癱瘓，國家安全局(National Security Agency)內部機密通訊網路異常中斷，她說：「現在我是為了生存而準備。」
羅斯表示，政府領導階層所有解釋，都沒能讓她的情緒獲得安撫。她說，川普總統17日說「一切都很好」的說法缺乏同理心。
她表示，一點都沒有感覺安好，社群媒體動態滿是朋友驚慌失措詢問著相同問題：究竟發生了什麼事？
羅斯說，民眾理應相信政府會告知並保護人民，「但現在大家憂心忡忡，政府卻擺出『喔，你們真傻』的態度。」
羅斯買了一台手搖式收音機以及更多的瓶裝水，查證狀況是找她目前真正信任的人，也就是她的父親。父親對她說，他在微軟當機期間買了一台可攜式發電機。
報導指出，一波波看似毫無關聯的系統中斷，加上內容含糊卻令人不安的媒體報導，引發民眾廣泛焦慮。不少民眾開始為最壞打算預做準備，例如大規模停電、供電網絡全面癱瘓，甚至世界末日到來。政府官員的回應幾乎沒能為民眾解惑，某些共和黨人士則助長恐慌。密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)在國會山莊對媒體說：「如果這一切都是巧合，那簡直是世界歷史上最不可思議的巧合了。」
自喻「末日準備者」(preppers)的民眾則在臉書社團與Reddit社群分享如何預做準備的訣竅，強調沒有任何事情是絕不可能發生的。
一名60歲的退休飛機維修技師重新補滿家珠儲藏室物資，買了能幫電子設備充電的太陽能行動電源站、16個小型丙烷瓦斯罐、一個大型丙烷瓦斯桶以及一台可攜式暖爐，過去一個月採購物資開銷大約3500元。
25歲印州全職母親卡蜜兒·希伯特(Camille Sibert)說，自己當了三年的「末日準備者」，但本周出現的混亂狀況證明她杞人憂天是對的。她與丈夫到沃爾瑪(Walmart)購買罐頭食品、加侖包裝的桶裝水、維他命以及非處方成藥，也把家裡車子加滿油。她說，寧可謹慎防範，也不要事後後悔。
報導指出，面對一連串看似相關又難以解釋的系統中斷，不少美國人開始擔心更大的災難，於是提前購買並囤積求生物資，為停電、網路癱瘓甚至末日情況做準備。 像印州婦人羅斯在Outlook、Apple Pay與NSA通訊異常後，改買收音機和瓶裝水；另有退休技師添購太陽能電源、丙烷罐與暖爐，都顯示恐慌已轉為實際行動。 因為官員的說明多半含糊，未能清楚交代故障原因，而川普稱「一切都很好」也被批評缺乏同理心；部分共和黨人士如霍利還強調巧合難以置信，進一步放大疑慮。
精華 FAQ
報導指出，面對一連串看似相關又難以解釋的系統中斷，不少美國人開始擔心更大的災難，於是提前購買並囤積求生物資，為停電、網路癱瘓甚至末日情況做準備。
像印州婦人羅斯在Outlook、Apple Pay與NSA通訊異常後，改買收音機和瓶裝水；另有退休技師添購太陽能電源、丙烷罐與暖爐，都顯示恐慌已轉為實際行動。
因為官員的說明多半含糊，未能清楚交代故障原因，而川普稱「一切都很好」也被批評缺乏同理心；部分共和黨人士如霍利還強調巧合難以置信，進一步放大疑慮。
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