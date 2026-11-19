AI摘要 文章摘要整理： 愛阿華州陸軍彈藥廠將在20日爆破約5噸失效炸藥原料，官方警告會釋放含鉛顆粒煙雲，周邊居民與學校已因汙染風險採取應變。

美國陸軍計畫20日引爆愛阿華州 陸軍彈藥廠(Iowa Army Ammunition Plant)內，約5噸已失效、移動可能爆炸的炸彈原料；當地居民擔心，爆破引發的鉛塵雲恐汙染環境並危害健康。

美聯社18日報導，爆破作業定20日進行，官員建議鄰近的密德城(Middletown)一處住宅區的居民當天早上撤離；若無法離開，應待在室內並緊閉門窗。

官方公告指出：「爆炸會產生一股含有鉛顆粒的煙雲，這些顆粒會擴散到空氣中並沉降到地面，鉛對人類和動物有毒。」

官方公布的地圖顯示，鉛塵可能向北飄至其他社區，部分學校已停課；密德城約有400位居民，但煙霧路徑範圍包括數千人。

官員表示，塵土預計最多停留一小時，兩次爆炸的震動也可能震碎老舊窗戶。

這些含疊氮化鉛(lead azide)桶子已存放20多年，浸泡在乙醇與水中維持穩定。今年例行檢查發現，水分蒸發、化合物結晶，對摩擦與衝擊更敏感。

環境保護署(EPA)本月13日核准緊急許可，指現況「造成高度不穩定和危險的情況」。

陸軍支援司令部(Army Sustainment Command)公共事務專員巴拉帝(Justine Barati)表示，「我們非常擔心它會自行爆炸」，寒冷天氣讓風險更高。

軍方評估過中和等替代方案，但搬動桶子的任何做法，都會增加意外爆炸的機率。

陸軍表示，桶子以混凝土包覆並埋於土中，外圍堆有沙障，爆破時將噴灑水霧，盡量把鉛塵留在陸軍用地內。