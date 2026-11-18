全球首位兆元富豪馬斯克。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克承認在期中選舉投入超過4億元卻收效甚微，對自己花大錢支持共和黨感到後悔，並表示未來若重來會少花一些。

全球首位兆元富豪馬斯克 (Elon Musk)18日公開表示，後悔此次期中選舉 中投入超過4億元，卻沒看到什麼成果。

共和黨 在這次選舉中失去參眾兩院多數，並丟掉數個州長寶座。馬斯克18日在「紐約時報」舉辦的交易錄峰會(DealBook summit)上，接受主持人索爾金(Andrew Ross Sorkin)訪問時坦言，「共和黨被打得潰不成軍，而我花的那些錢，花這麼多錢卻沒看到什麼成果，我覺得自己相當愚蠢。」

馬斯克表示，「如果時間能夠倒轉，我會少花一點錢。」

華盛頓郵報上月報導，馬斯克在此次期中選舉中花費4億4600萬元，成為美國史上最大的個人政治獻金金主，比共和黨第二大金主尤萊恩夫婦(Richard and Elizabeth Uihlein)多出近3億元。

馬斯克在德州挹注超過1億5000萬元，但競選參議員的檢察長派克斯頓(Ken Paxton)與尋求連任的州長艾伯特(Greg Abbott)雙雙落敗。

馬斯克旗下的電動車特斯拉(Tesla)與太空探索科技公司(SpaceX)總部都設在德州，他認為民主黨州長當選人希諾霍薩(Gina Hinojosa)是溫和派，「有吉娜當州長，德州會沒事的」。

馬斯克是川普總統的盟友，過去兩個選舉周期已投入超過7億元支持共和黨，並在川普總統第二任初期，透過政府效率部(DOGE)主導的行動，讓數十萬名聯邦員工遭開除或自願離職。

對此，馬斯克形容自己「相當溫和」，並說：「我不認為我有極端的政治觀點。」

馬斯克18日強調自己「不是MAGA」，這與2024年他對川普支持者宣稱「我不只是MAGA，我是黑暗MAGA(Dark MAGA)」的說法大相逕庭。

馬斯克說：「我不確定『讓美國再次偉大』(MAGA)是什麼意思，但如果是指盲目遵從共和黨的一套政策，那我肯定不是。」

馬斯克在移民與H-1B專業人才簽證等議題上，曾與川普陣營及MAGA支持者發生衝突。

民主黨本月贏得眾院與參院多數，並著手準備在下屆國會行使監督權後，不少企業高層與政治人物開始以溫和派自居。

AI軟體與大數據分析公司「帕蘭泰爾」(Palantir)執行長卡普(Alex Karp)曾形容公司「完全反對覺醒」，近日卻改稱其產品「本質上是進步的」。

播客(Podcast)網紅主持人羅根(Joe Rogan)在2024年曾支持川普連任，如今改口說川普「已失去大半個國家」。

馬斯克過去也曾對政治花費表達後悔，去年他投入2000萬元支持威斯康辛州高等法院檢察官希梅爾(Brad Schimel)競選法官，但獲得川普與馬斯克背書的希梅爾最終落選；馬斯克當時說，他日後會「少花很多」，並表示「我想我做得夠多了」。