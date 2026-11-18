華府僑教中心中國結文化研習 參與踴躍
華府僑教中心以中國結為主題辦理文化研習，邀請王怡閔教學示範，帶領學員體驗編織工藝並認識其祝福寓意，藉此培育在地文化教學人才。
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華府僑教中心以中國結為主題辦理文化研習，邀請王怡閔教學示範，帶領學員體驗編織工藝並認識其祝福寓意，藉此培育在地文化教學人才。
華府僑教中心日前舉辦民俗文化種子教師在地研習，以「中國結」為主題，邀請華府中文學校的王怡閔擔任講師，帶領30餘名學員認識中國結的文化意涵，並親手編織手環，體驗傳統工藝之美。
王怡閔曾多次參加民俗文化種子教師培訓，長期協助僑教中心辦理文化導覽及研習活動，也曾參與美國主流學校文化教學，以及世界兒童節(World Children's Festival)、珍珠奶茶節(Bubble Tea Festival)等大型文化活動，教學經驗豐富。
研習中，王怡閔先介紹中國結的歷史背景及平安、吉祥等寓意，再逐步示範編織技巧，指導學員製作中國結手環。學員一邊操作、一邊交流心得，完成後開心展示作品。
學員朱玫玲表示，原以為中國結編織相當複雜，經過老師指導，才發現掌握基本技巧後，也能完成美觀的手環。且這次研習不僅學到傳統技藝，也更了解中國結所代表的祝福意涵。
僑教中心主任黃正杰表示，研習旨在培育在地文化教學人才，鼓勵教師將傳統民俗文化融入校園及社區活動，讓更多美國民眾認識台灣多元文化。
研習以「中國結」為主題，安排學員了解其歷史背景與平安、吉祥等文化意涵，並在講師示範下親手編織中國結手環，體驗傳統工藝之美。 講師是華府中文學校的王怡閔，她曾多次參加民俗文化種子教師培訓，也長期協助僑教中心辦理導覽與研習，並參與美國主流學校及大型文化活動教學。 僑教中心主任黃正杰表示，研習目的是培育在地文化教學人才，鼓勵教師把傳統民俗文化融入校園與社區活動，讓更多美國民眾認識台灣多元文化。
精華 FAQ
研習以「中國結」為主題，安排學員了解其歷史背景與平安、吉祥等文化意涵，並在講師示範下親手編織中國結手環，體驗傳統工藝之美。
講師是華府中文學校的王怡閔，她曾多次參加民俗文化種子教師培訓，也長期協助僑教中心辦理導覽與研習，並參與美國主流學校及大型文化活動教學。
僑教中心主任黃正杰表示，研習目的是培育在地文化教學人才，鼓勵教師把傳統民俗文化融入校園與社區活動，讓更多美國民眾認識台灣多元文化。
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