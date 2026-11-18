白宮前發言人李維特（Karoline Leavitt）。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 前白宮發言人李維特要求白宮就微軟、航班與金融服務接連中斷公開說明，主張透明回應可安撫民眾；但川普政府與企業皆稱這些事件彼此無關。

白宮 前發言人李維特（Karoline Leavitt）呼籲白宮，針對近來衝擊美國的一連串科技服務中斷事件公開表態。

上周微軟 發生全球服務中斷、美國罕見下令全國航班停飛，本周摩根大通 服務與聯合航空班機又相繼受到干擾，李維特因此提出呼籲。今年8月卸任的她，17日在福斯新聞「福斯與朋友」（Fox & Friends）節目上表示，白宮必須把情況說清楚。

李維特說：「我要對白宮說的是，透明是關鍵，這將幫助全國理解正在發生的事。」她接著指出：「我看到副總統昨晚接受殷格拉漢（Laura Ingraham）訪問時說：『我們看不出有危機即將到來。』我認為白宮應該把這個訊息清楚、大聲地傳達出去。」

然而，川普政府對這一連串服務中斷事件的疑慮似乎不以為意。副總統范斯（JD Vance）本周稍早上「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）節目時表示，他不認為美國人需要「蓋地下碉堡，或囤積食物和水」。川普總統在馬尼拉被記者問到這些科技事件時也僅淡然表示：「人生就是如此。」

國務卿魯比歐（Marco Rubio）17日在記者會上更進一步強調，沒有證據顯示這些中斷事件彼此相關，並淡化CNN一則報導引發的疑慮；該報導指稱伊朗正策劃在華府發動「髒彈」攻擊。

但李維特在節目中坦言，包括她自己在內，許多美國人都擔心日常服務受到干擾。「我現在也是普通民眾之一，對吧？我已經不在政府任職，也不再收到幕後真實情況的機密簡報。」她說：「所以我在家帶孩子的同時，也有同樣的疑問：到底發生了什麼事？我查看銀行帳戶時也有點擔心。」

目前有關這些中斷事件的陰謀論在社群媒體上甚囂塵上，部分帳號更指出，近幾個月來數個歐洲國家已要求民眾囤積物資以備緊急狀況。

李維特認為，川普親自出面可以幫忙平息民眾焦慮。她表示：「我知道總統目前正在海外處理非常重要的政策事務與決策，但我認為他返國後，應該直接向美國人民傳達訊息，無論是由他本人或白宮其他人，說明他們所知道、所認定的真實情況，真正讓情緒降溫。我注意到這整件事在TikTok上已經延燒開來。」

她也提到，許多老家朋友好幾周來一直在問「到底發生了什麼事」，可見這件事已發酵一段時間，白宮應直接向大眾說明。

針對這幾起事件，微軟與聯邦航空總署（FAA）均表示服務中斷與航班停飛是「技術問題」造成；摩根大通指出該行服務受到「軟體錯誤」影響，聯合航空則形容是「技術相關問題」。這4個單位皆強調，這些彼此無關的中斷事件並非網路攻擊所致。

訪問最後，被問及美國人是否應該囤積物資時，李維特回應：「我認為為任何危機做好準備總是好事，但就像副總統昨晚說的，他看不出有危機即將到來。如果這是真的，我相信副總統所言，那他們就應該對此非常透明、公開。」