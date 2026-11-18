民主黨籍國會眾議員劉雲平獲推舉出任眾議院民主黨黨團主席，成為美國國會兩大政黨史上首位擔任黨團主席的亞裔美國人。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 台灣出生的劉雲平當選眾院民主黨黨團主席，寫下美國國會亞裔政治人物新紀錄，並在演說中回顧家族移民奮鬥史，感念父母成就其美國夢。

國會眾議院民主黨 黨團18日舉行領導層改選，台灣出生的民主黨籍國會眾議員劉雲平 （Ted Lieu）獲推舉出任眾議院民主黨黨團主席，成為美國國會兩大政黨史上首位擔任黨團主席的亞裔美國人，也創下美國國會史上亞裔議員最高職級紀錄。

創亞裔議員最高職級 「深感謙卑與榮幸」

劉雲平同時也是眾議院民主黨領導層中軍階最高的退伍軍人，以及職級最高的第一代移民。他在當選後發表正式聲明指出，民主黨在期中選舉徹底否決了「讓美國再次偉大」（MAGA）議程，這次黨團改選更寫下多項歷史紀錄——新會期將擁有史上規模最大的女性、非裔、西裔、亞太裔與平權黨團；明年1月新國會開議後，還將選出美國史上首位非裔眾議院議長、首位女性多數黨領袖，以及首位拉丁裔黨鞭。

劉雲平表示，「能成為眾議院民主黨黨團首位亞裔主席，我深感謙卑與榮幸。我們的黨團與領導團隊展現了美國燦爛而美麗的多元面貌。我們必須為改善美國人民的生活而奮戰。身為黨團主席，我將竭盡全力確保每位議員都擁有服務選民、交出政績所需的資源。」

憶父母自台移民擺攤起家 感性強調「美麗的國家」

劉雲平也在個人YouTube頻道發布影片，細數父母自台灣移民赴美、在地下室租屋與跳蚤市場擺攤起家的艱辛歷程，感性表示中文的「美國」（Mei Guo）字面意思就是「美麗的國家」，若非美國的恩典與開放，他今天不可能站在這裡。

劉雲平回顧家族實現「美國夢」的點滴。他提到，正因美國國會通過《1965年移民與國籍法》，父親劉天擎（George Lieu）才得以從台灣移民美國；父親剛抵美時家境貧寒，住在一間小到連淋浴設備都沒有的公寓，只能用毛巾擦身，靠著洗碗工與體力零工維生。3年後，他與母親透過親屬移民赴美，一家人租住在俄亥俄州克利夫蘭一戶民宅的地下室，父母靠著在跳蚤市場擺攤維持生計，最終白手起家開了禮品店，全年無休打拼出多家分店，他與弟弟則在店裡幫忙看店，後來雙雙接受良好教育，弟弟更成為一名醫生。

為了回饋美國給予家人的這一切，劉雲平選擇加入美國空軍，在現役服役4年、預備役服役21年，並投身政壇進入國會，致力確保「美國夢」的大門持續向所有人敞開。

不過，劉雲平也語帶遺憾地表示，父親今年初因晚期帕金森氏症辭世，未能親眼見證這歷史性的一刻；他也向本月同樣因帕金森氏症喪父的北卡羅來納州首位西裔新科聯邦眾議員理查德·奧赫達（Richard Ojeda）致上深切哀悼，慶幸理查德的父親在生前親眼看到兒子於11月3日贏得勝選。

劉雲平感性說道，他深信兩人的父親此刻都在天堂俯瞰並開懷大笑，既驚嘆自己的兒子竟能進入美國國會，更欣慰地看到全美各地「那些曾被川普試圖排除在美國夢之外的人民，狠狠給了川普一記教訓」。影片最後再次強調：「『美國』（Mei Guo），美麗的國家。」