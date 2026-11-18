NASA旅行家1號探測器 估已達成「光日」里程碑
NASA估計旅行家1號已飛行至距離地球1光日、約260億公里處，成為首艘達成此里程碑的地球探測器，並預期兩艘旅行家仍可再通訊數年。
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NASA估計旅行家1號已飛行至距離地球1光日、約260億公里處，成為首艘達成此里程碑的地球探測器，並預期兩艘旅行家仍可再通訊數年。
美國國家航空暨太空總署（NASA）認為，1977年發射的探測器「旅行家1號」現已行經1個「光日」，亦即光在24小時行進的距離，創下其他從地球發射的太空船未曾達成的里程碑。
路透報導，根據NASA的計算，旅行家1號（Voyager 1）已於美東時間今天清晨5時16分（格林威治時間10時16分）抵達距離地球1光日之處，約合260億公里。
位於加州的NASA噴氣推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）人員必須等待大約1天，才能收到探測器傳回的訊號，確認它抵達這個距離。
他們已排定明天舉行活動，說明這項里程碑。
旅行家計畫的經理陶德（Suzanne Dodd）表示：「達到1光日距離是驚人成就，我從未想過自己能親眼見證。」
旅行家1號是距離地球最遠的人造物體，目前以每小時約6萬1000公里的速度飛行。
它於2012年穿越太陽圈（heliosphere）的外緣，進入星際空間（interstellar space）。太陽圈是由太陽產生的粒子與磁場所形成的保護性泡泡。
旅行家1號的姊妹探測器「旅行家2號」（Voyager 2）同樣於1977年發射，並於2018年進入星際空間。
噴氣推進實驗室一名代表表示，近期採取的省電措施，可望讓兩艘旅行家探測器有足夠電力，再與地球維持通訊3至4年。
NASA根據計算認為，旅行家1號已抵達距離地球1個光日的位置，約為260億公里。這代表它成為首艘從地球發射、達成此距離的太空船。 因為旅行家1號與地球相距極遠，探測器傳回的訊號需要約1天才會抵達地面。位於加州的噴氣推進實驗室必須等收到訊號後，才能正式確認里程碑。 旅行家1號目前是距地球最遠的人造物體，每小時約以6萬1000公里速度飛行；2號則在2018年進入星際空間。NASA表示省電措施可望讓兩者再維持通訊3至4年。
精華 FAQ
NASA根據計算認為，旅行家1號已抵達距離地球1個光日的位置，約為260億公里。這代表它成為首艘從地球發射、達成此距離的太空船。
因為旅行家1號與地球相距極遠，探測器傳回的訊號需要約1天才會抵達地面。位於加州的噴氣推進實驗室必須等收到訊號後，才能正式確認里程碑。
旅行家1號目前是距地球最遠的人造物體，每小時約以6萬1000公里速度飛行；2號則在2018年進入星際空間。NASA表示省電措施可望讓兩者再維持通訊3至4年。
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