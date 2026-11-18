周休1天、日做12小時卻未列薪資冊 南卡中餐廳6人被捕
南卡羅來納州安德森郡警方聯合執法，搜索Imperial Grill餐廳及3處住宅，逮捕6人，並指控其中4人涉人口販運，疑安排工人從事強迫勞動。
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南卡羅來納州安德森郡警方聯合執法，搜索Imperial Grill餐廳及3處住宅，逮捕6人，並指控其中4人涉人口販運，疑安排工人從事強迫勞動。
南卡羅來納州安德森郡(Anderson County)警方16日展開聯合執法行動，搜索當地Imperial Grill餐廳及三處住宅，逮捕包括兩名餐廳共同業主在內的六人。其中四人被控人口販運及刑事共謀，另兩人被控刑事共謀。根據逮捕令，警方懷疑涉案人員利用餐廳及住宅安排工人從事強迫勞動，部分工人每周工作六天、每天長達10至12小時，卻未列入餐廳薪資名冊。
安德森郡警長辦公室聯同南卡州執法局(SLED)及聯邦國土安全部(DHS)，16日上午搜索位於克萊姆森大道3517號(3517 Clemson Boulevard)的Imperial Grill，以及郡內另外三處住宅。地方媒體報導，搜索地點涉及White Oak Court、Bronson Ridge及Fairfield Street等街道。
根據逮捕令內容，警方已針對餐廳疑似人口販運活動調查數月。調查人員發現，約10至12名工人經常被車輛接送往返餐廳與相關住宅，除了工作之外，很少前往其他地點，因此懷疑工人的活動受到限制。
逮捕令指出，八名工人曾於10月22日向調查人員表示，他們每周工作六天，每天工作10至12小時，但並未列入餐廳正式薪資名冊。警方懷疑涉案人員分工招募、運送及安置工人，涉嫌使其從事強迫勞動。
不過，目前尚未確認這些工人是否完全沒有領取薪資、是否遭扣押護照，或是否受到人身自由限制。工人的國籍及移民身分也未公布。
警方表示，被控人口販運及刑事共謀的四人，包括餐廳共同業主倪雲飛(Yun Fei Ni，以下均為音譯)、江輝(Hui Jiang)、鄭小山(Xiao Shan Zheng)、江雪華(Xuehua Jiang)，另外兩名被告張雲梅(Zhang Yunmei)、任桂英(Ren Guiying)則被控刑事共謀。
執法當天，餐廳暫停營業，建築物周圍拉起封鎖線。WYFF 4引述一名現場目擊者表示，曾看到約10人戴著手銬，但警方正式公布的被捕人數為六人，其他人是否遭暫時控制或接受詢問，尚不清楚。
安德森郡警長辦公室表示，調查人員仍在檢視搜索取得的證據，案件持續調查中，不排除有更多人被捕。
警方共逮捕6人，其中4人被控人口販運及刑事共謀，另外2人僅被控刑事共謀；被點名者包含餐廳2名共同業主及多名相關涉案人員。 調查顯示，約10至12名工人經常被車輛接送往返餐廳與住宅，活動範圍有限；且有8名工人表示每周工作6天、每天10至12小時，卻未列入正式薪資名冊。 警方尚未確認工人是否完全未領薪、是否遭扣押護照，或是否有人身自由受限；工人的國籍與移民身分也未公布，案件仍在蒐證，且不排除再有人被捕。
精華 FAQ
警方共逮捕6人，其中4人被控人口販運及刑事共謀，另外2人僅被控刑事共謀；被點名者包含餐廳2名共同業主及多名相關涉案人員。
調查顯示，約10至12名工人經常被車輛接送往返餐廳與住宅，活動範圍有限；且有8名工人表示每周工作6天、每天10至12小時，卻未列入正式薪資名冊。
警方尚未確認工人是否完全未領薪、是否遭扣押護照，或是否有人身自由受限；工人的國籍與移民身分也未公布，案件仍在蒐證，且不排除再有人被捕。
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