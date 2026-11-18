圖為電動自行車(e-bike)示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 俄勒岡州一名14歲少年參加同學生日過夜派對時騎e-bike失控車禍，造成右眼失明與嚴重傷勢，母親已向提供車輛的壽星父母提告求償870萬元。

住在俄勒岡州 奧斯威戈湖市(Lake Oswego)的一名14歲少年去年參加同學的慶生過夜派對，壽星家長提供所有客人電動自行車(e-bike)遊玩，結果少年騎車失控發生車禍導致眼框骨折、眼部受損而右眼失明，少年母親日前將壽星父母告上法院，指控被告為未成年人士非法提供電動自行車，求償870萬元。

原告艾莉克絲‧尼科里(Alexis Nicoli)13日向俄勒岡州蒙諾瑪郡巡迴法院(Multnomah County Circuit Court)遞狀控告住在波特蘭市的柯恩(Matthew Cohen)與泰莎(Tessa Cohen)夫妻，指控兒子騎乘柯恩夫妻提供的電動自行車之後受傷失明，身心受創，留下終身影響。

尼科里在訴狀指出，14歲兒子與其他同學2025年11月參加柯恩夫妻為他們兒子舉辦的過夜生日派對(birthday sleepover)，柯恩夫妻家裡有多輛電動自行車，參加派對所有男孩一人分配一輛遊玩。

根據俄勒岡州州法，年滿16歲才能騎乘電動自行車。

尼科里兒子雖然有戴安全帽，但由於車禍造成頭部與右眼嚴重受傷，包括眼眶內壁骨折、腦脊髓液外漏，外科醫師切除部分頭骨以便取出骨頭碎片，並且修復大腦與脊髓內膜破裂，原本眼球部位植入矽膠球。

警方表示，如果未成年子女違規騎乘電動自行車或電動滑板車，警方有權對青少年父母開立165元罰單，因為父母通常是孩子接觸電動自行車或電動滑板車的幕後推手。