圖為11月13日聯邦航空總署（FAA）罕見下令全美航班暫停起飛，持續超過4小時，引發大規模交通混亂。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 北達科他州女老闆哈丁在全美航班停飛下，原定班機四度取消後改買4萬8000美元新車，載著兩名員工連開27小時返家。

據紐約郵報報導，剛過去的13日星期五，再度印證了這個日子「諸事不順」的名聲，但一名倒楣旅客卻將這場意外轉變成一筆投資。

11月13日，聯邦航空總署（FAA）罕見下令全美航班暫停起飛，持續超過4小時，引發大規模交通混亂。一名來自北達科他州 的女子為了趕回家，不惜付出高昂代價，甚至直接買下一輛新車。

執業護理師、診所負責人哈丁（Tara Harding）當時與兩名員工前往北卡羅來納州 夏洛特市出差，結束行程後準備返家。沒想到全美航班停飛令她們受困當地，距離位於北達科他州俾斯麥市（Bismarck）的家鄉還有約1600英里（約2575公里）。

沒想到，一筆4萬8000美元的購車交易，竟讓她成功帶著整個團隊返家，還意外入手一輛全新的福特Bronco休旅車。

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原訂航班接連四度改期，最後仍遭取消，哈丁索性買下一輛休旅車，載著自己和兩名員工開車返家。這趟約1500英里（約2414公里）的公路旅程，總共耗時27小時。

哈丁表示，她原本考慮租車、叫共乘車，或搭乘美鐵（Amtrak）及灰狗巴士（Greyhound），但發現這些選項都行不通，最後才決定買車。她接受CBS Mornings訪問時透露，原本打算買車後再轉售，如今卻可能決定留下這輛車。

哈丁說，「這輛車和這段經歷對我來說有很深的連結，我想我們最後可能會留下它。」她也表示，現在已經決定不賣了。

哈丁回憶，當天她與兩名員工結束培訓行程後，正準備返家。三人抵達機場才約半小時，全美航班停飛命令便突然發布。

她們一開始都試圖透過達美航空（Delta Air Lines）尋找其他航班，但經過一連串延誤和改訂，最後仍不得不放棄搭機。哈丁接受NBC新聞訪問時表示，當時三人開始討論是否改租車。

她說，「在那一連串混亂中，我們想著，或許應該試著找一輛租車。我們三個人同時搜尋，結果方圓4小時車程內，竟然一輛可租的車都沒有。」

哈丁於是打電話向丈夫求助，丈夫建議她們，「乾脆直接去買一輛車怎麼樣？」並提醒她們，可以挑選一輛日後轉售價值較高的車款。當時，三人已經花了一個多小時，試圖重新訂機票或尋找其他交通方式。

哈丁表示，隨後她們開始傳訊息聯絡當地一家福特經銷商的業務員。對方同意延長營業時間，讓她們有時間從夏洛特道格拉斯國際機場搭乘Uber前往。她們晚上7時45分抵達車行，不到兩小時就開著一輛全新的Bronco離開。

哈丁回憶，當時她一邊與丈夫、汽車經銷商及兩名員工進行三方通話，一邊處理購車事宜。三人彼此看著對方，忍不住問，「這一切真的正在發生嗎？」她形容，整個過程讓她腎上腺素飆升。

哈丁坦言，這個決定聽起來或許「瘋狂」，但當時她只能想辦法解決問題。她認為，自己身為企業經營者及護理師，平時培養的臨場應變能力，在這次派上了用場。

她說，「如果只有我一個人，情況可能就不一樣了。但我還有兩名員工，她們必須趕回家陪孩子，而且我們周一早上還有病人等著看診。」

三人開著新買的Bronco上路後，輪流駕駛、休息，連續行駛27小時，終於抵達北達科他州俾斯麥市。盡管這筆購車費用不低，哈丁表示自己完全不後悔，認為這不僅是一段難忘的經歷，也讓整個團隊的感情更加緊密。

哈丁說，「我回家後睡了12個小時，醒來時發現丈夫已經開著這輛車出去兜風三次了。他說想把車留下來，所以我們決定不賣了。」