世界衛生組織（WHO）美洲區域辦公室「泛美衛生組織」（PAHO）17日宣布，美國已正式失去維持26年的「麻疹根除地位」。圖為診所護士準備痲疹疫苗。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美國因兒童MMR接種率降至92.5%而失去麻疹根除地位，今年病例暴增，未接種者面臨住院、肺炎與死亡風險，也使群體免疫防線鬆動。

世界衛生組織 （WHO）美洲區域辦公室「泛美衛生組織」（PAHO）17日宣布，美國已正式失去維持26年的「麻疹 根除地位」，墨西哥與玻利維亞也同步遭除名。專家直指，美國失去這項公共衛生紀錄的主因，正是兒童疫苗 接種率下滑；一旦未接種疫苗，不僅個人暴露在極高的重症與死亡風險中，更會引爆社區連鎖傳播，讓脆弱族群失去保護傘。

接種率跌破防線，引爆26年來最慘疫情

流行病學家估計，人口中至少需有95%接種兩劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），才能建立群體免疫防線。然而，受「疫苗導致自閉症」等不實網路謠言煽動，近年美國家長申請宗教或個人信念豁免的人數攀升，截至2024至2025學年，幼兒園學童MMR接種率已跌至92.5%，創2000年以來新低。

疫苗防線出現缺口，後果立竿見影。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至本月12日，CDC今年已在45個州、紐約市及華盛頓特區紀錄5394例確診，是2025全年2289例的兩倍以上。由於猶他州等地的單一疫情持續傳播超過12個月，美國正式在公衛成績單上吞下「不及格」。

未接種者的代價：96%確診集中、重症與死亡風險飆升

范德堡大學醫學中心傳染病專家夏夫納（William Schaffner）指出，因為疫苗過去太過成功，現代父母與祖父母多半沒見過麻疹，導致輕忽其致命性。CDC數據顯示，今年全美高達96%的麻疹病例，全集中在「未接種疫苗」或「接種狀況不明」者身上。

對未接種者而言，感染麻疹絕非只是出疹子或發燒一周的輕症，而是伴隨極高的嚴重併發症風險：

住院與肺炎： 每5名未接種的麻疹患者中，就有1人必須住院治療；每20名兒童患者中，多達1人會併發肺炎，另有每10人就有1人併發中耳炎。

永久性腦損傷： 每1000名未接種的染疫兒童中，最多有1人會引發嚴重腦部腫脹，進而導致永久性智能障礙或失聰。

致命風險： 每1000名受感染兒童中，有1至3人會因此喪命。截至目前，今年全美已通報8起麻疹死亡病例，創下26年來最高紀錄。

不只害己，更摧毀群體免疫保護網

夏夫納強調，已完整接種疫苗者無須過度恐慌，因為疫苗能大幅降低感染與重症機率；但對未接種者（包括主動拒打或因病無法接種者），如今連留在美國本土都已身處高風險疫區，尤以猶他州、賓州、德州及南卡羅來納州等熱點最為嚴峻。

更重要的是，拒絕接種的後續效應會波及整個社區。當有能力接種的人選擇退縮，群體免疫屏障隨之瓦解，首當其衝的便是年紀太小還不能打疫苗的嬰幼兒、長者，以及免疫功能低下的病患。專家呼籲，疫苗經過數十年驗證與自閉症無關，若不確定自身抗體狀況，補打一劑MMR疫苗無害且能有效自保，唯有重新築起疫苗防線，才能守護自己與社區中最脆弱的族群。

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